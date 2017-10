ERC sale reforzado de esta crisis a la espera del zarpazo El partido de Junqueras controla las posibles fugas internas y mete presión al PDECat

DANIEL TERCERO

ERC es el único partido que sale reforzado de la jornada vivida ayer con un tablero a tres bandas: el Palacio de la Generalitat, por un lado; el Parlament, por otro; y por último, la sede de la formación que lidera Oriol Junqueras, lugarteniente de Carles Puigdemont en el gobierno catalán.

Aunque desde la dirección de ERC se tiene controlado el partido para que las distensiones no se produzcan hacia fuera, ayer el partido vivió momentos que no estaban en el guión esperado.

Como en el caso de los consejeros del PDECat, el anuncio del presidente autonómico de apostar por unas elecciones autonómicas (aunque fueran en clave «plebiscitarias» o «constituyentes») puso ante el espejo a los principales líderes de ERC. El dilema era entre seguir con la propuesta de Puigdemont o plantarse ante esta situación, con la responsabilidad de que esta segunda opción supondría la caída del gobierno catalán.

A partir de ese momento, ERC activó su ejecutiva para cerrar filas, presionar a Puigdemont para que desistiese y valorar posibles escenarios. Entre estos posibles escenarios, según ha sabido ABC, estuvo sobre la mesa la de asumir o no el liderazgo del movimiento secesionista. Sin embargo, Junqueras descartó está opción. De hecho, también la descartó a media tarde cuando el presidente de la Generalitat se lo propuso. «No». Esta fue la respuesta de Junqueras pues considera que todavía no ha llegado el momento de hacerse con la presidencia de la Generalitat. No en estas condiciones.

Antes, la ejecutiva de ERC jugó sus cartas y no cedió un milímetro. ERC saldría del gobierno catalán si Puigdemont optaba por convocar elecciones. A la reunión de la cúpula de ERC acudieron, además de Junqueras, los consejeros Dolors Bassa, Carles Mundó, Raül Romeva y Toni Comín, aunque algunos de estos no son militantes. También acudió el líder de ERC en Barcelona, Alfred Bosch.

La decisión era inamovible: petición a Puigdemont de que reconsiderase su idea inicial y, en caso de obtener una respuesta negativa, dejar el gobierno catalán.

Junqueras y Marta Rovira, número dos de ERC, que por la mañana había dado todo por perdido para la causa secesionista, tras escuchar las palabras del presidente de la Generalitat, se plantaron en el Palacio de la Generalitat. Allí estuvieron con Puigdemont y Marta Pascal, coordinadora general del PDECat, para convenir, finalmente, que no había otra opción que activar la DUI.

Fuentes conocedoras de lo que se dijo en esta reunión confirmaron a ABC que se planteó, por última vez, que Junqueras sustituyera a Puigdemont. Pero el líder de ERC se mantuvo en sus trece: «No».