Rufián, sobre la prisión para los líderes de Ómnium y la ANC: «Bienvenidos a Turquía»

La decisión de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha enviado este lunes por la noche a prisión sin fianza a los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente. La magistrada los considera «los principales promotores y directores» de las protestas de los días 20 y 21 de septiembre. Una decisión que ha producido una reacción inmediata en Omnium Cultural y en la clase política catalana.

En concreto, la organización presidida por Jordi ha calificado de «intolerable en una sociedad democrática» el encarcelamiento de su máximo responsable y de su homólogo en la ANC. En este sentido ha avisado que la «movilización continúa» porque «no podrán encarcelar a todo un pueblo»:

Desde las filas nacionalistas se ha sucedido una cascada de reacciones con Twitter como herramienta. Entre los primeros en hacer pública su reacción, el diputado de Esquerra y habitual tuitero Rafael Rufián con un escueto «Bienvenidos a Turquía», en referencia a las fuertes purgas impulsadas por el presidente turco contra militares, funcionarios o periodistas tras el intento de golpe de estado de 2016:

Para el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, «España encarcela a dirigentes de la sociedad civil por organizar manifestaciones pacíficas. Volvemos a tener prisioneros políticos», ha asegurado en su cuenta de twitter:

Spain jails Catalonia's civil society leaders for organising peaceful demonstrations. Sadly, we have political prisoners again