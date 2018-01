Rubalcaba, molesto con el PSOE tras reunirse con Pascal: «Me pusieron como un trapo» Aseguró que la conversación duró hora y media y que solamente hablaron sobre Cataluña

El ex secretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba cargó este lunes contra la gestión que se hizo desde Ferraz tras hacerse pública la reunión casual que mantuvo el pasado jueves en un hotel de Madrid con la coordinadora general del PDeCat, Marta Pascal.

Rubalcaba, en una entrevista en TVE recogida por Servimedia, ironizó sobre el supuesto secretismo de la reunión afirmando que se celebró en un hotel conocido de Madrid, en el bar, en un sitio donde la gente «entra y sale» y «a dos manzanas de la sede del PP». Bromeó sobre el concepto «peculiar» que algunos tienen del secreto, porque, dijo, solo le faltó poner un anuncio.

Aseguró que la conversación duró hora y media y que los cuatro presentes –Rubalcaba, Pascal, el diputado del PDeCat Jordi Xuclá y el periodista con el que estaba el exministro- hablaron sólo de Cataluña. «De fútbol le garantizo que no hablamos», añadió.

Respuesta de Ferraz

Preguntado sobre la respuesta que dio el PSOE una vez que se hizo pública esta reunión, Rubalcaba señaló que eso ya es «otra cosa». Sin decirlo directamente, el exvicepresidente del Gobierno dejó entrever que no le sentó bien que Ferraz dijera directamente que no sabían nada de la reunión y que, una vez celebrada, desconocían también el contenido de la misma.

Rubalcaba recordó que él ha sido portavoz del Gobierno y ha ocupado otros cargos, en los que «centenares» de veces se ha encontrado en situaciones como esa y «la cosa se arregla muy fácilmente»: «Coges el teléfono» y preguntas «¿qué hay?», «¿sales tú o salgo yo?» y «¿qué quieres que digamos?», explicó.

Ferraz no le llamó, aseguró, como sí hizo Miquel Iceta. Confirmó que el líder del PSC le llamó a las cinco de la tarde pero hasta las siete no hablaron y en la conversación le contó que la reunión no había sido «nada», sólo «una charla de café, amable», donde se mantuvo «cada uno en su posición».

Cuestionado sobre si desde la dirección del PSOE alguien le llamó, contestó con un «no», negación que acompañó con la pregunta «¿verdad que es fácil? Ya le digo, yo esa plaza la he toreado michas veces».

Acto seguido, preguntado por qué no llamó él tras conocerse públicamente el encuentro, Rubalcaba le restó importancia: «Para qué, si ya está todo vendido y ya me habían puesto como un trapo; nada hombre, ya está».