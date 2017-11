Rovira reniega de la vía unilateral y olvida sus intervenciones Dice que «la vía unilateral no existe», pero la llevó a cabo hasta el 27 de octubre

DANIEL TERCERO

Barcelona 29/11/2017

«La vía unilateral no existe, es un invento patentado por el Estado español». Como si nada de lo dicho y hecho en los últimos años por los dirigentes independentistas en defensa de la secesión unilateral de Cataluña hubiera ocurrido. Esta es la nueva estrategia de ERC de cara a la cita electoral del 21 de diciembre.

Marta Rovira dijo este lunes, en una entrevista para la Cadena Ser, que ni la Generalitat en manos de Carles Puigdemont, ni Junts pel Sí (JpS, coalición de la que fue portavoz), ni ERC han defendido el camino «unilateral».

Sin embargo, es la misma Rovira la que se desmiente así misma repasando los mítines, las entrevistas, las intervenciones parlamentarias o los tuits que llevan su firma. En los últimos años, los dirigentes de ERC y del PDECat se enorgullecían del pulso al Estado de Derecho y no se cansaron de decir que no habría tribunales ni gobiernos españoles que pudieran «parar la voluntad del pueblo catalán». Eran los tiempos en los que la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la actuación de la Justicia no se vislumbravan en el horizonte más inmediato.

«Supera la Constitución»

El caso más flagrante de la «Rovira unilateralista» se dio en la sesión ordinaria 42.2 del Parlamento de Cataluña del pasado día 7 de septiembre. En la segunda jornada de aquella maratoniana sesión y un día después de la aprobación de la ley del referéndum de autodeterminación, Rovira tomó la palabra: «En esta votación también queremos que quede muy claro que pedimos que se haga esta tramitación legal sin las solicitudes de informe al Consejo de Garantías Estatutarias porque consideramos que esta ley, la ley de transitoriedad, claramente supera el marco estatutario y el marco constitucional».

Pero la número dos de ERC y ungida por Oriol Junqueras para sustituirle al frente del partido independentista ya defendió la vía unilateral tiempo atrás. En marzo de 2013, en la reunión anual de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), celebrada en Gerona, Rovira admitió que el plan B de ERC era aprobar una declaración unilateral de independencia (DUI), si la Generalitat no podía celebrar un referéndum. Meses después, ya en 2015, en una entrevista para TV3, Rovira ratificó la vía unilateral frente a las posibles decisiones judiciales: «Nosotros obedeceremos los acuerdos del Parlament y continuaremos adelante»

En marzo de 2016, tras el pacto de JpS y la CUP, que permitió a Puigdemont ser presidente de la Generalitat, Rovira reiteró este camino: la declaración de independencia se llevaría a cabo en un plazo máximo de 18 meses. Ese mismo año, en una entrevista para «Nació Digital», aseguró que: «Queremos negociar la independencia con luces de neón. ¿Se avienen? No, pues nosotros iremos haciendo camino porque tenemos un mandato»; y en la misma web, unos meses después, dijo que: «¿Por qué hemos de ser súbditos del Gobierno español, de sus impugnaciones o de un Tribunal Constitucional que nos estrangula? Dejemos de pedir permiso».

Tras la DUI del 27 de octubre de 2017, otro ejemplo más de las decenas que la hemeroteca regala. Aquel día la número dos de ERC tuiteó: «Con nuestra firmeza, convicción y valentía #DefendamosLaRepública. ¡Entre todos y todas estamos haciendo historia!». Historia que ahora quiere olvidar.