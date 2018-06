Rodríguez y Echenique no logran un acuerdo por sus diferencias respecto a las primarias Aunque la dirección estatal agradece el intercambio de información, la líder andaluza no renuncia a su idea de celebrar primarias conjuntas con IU

La reunión que mantuvieron este viernes el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, y la líder de la formación en Andalucía, Teresa Rodríguez, no ha servido para lograr un acuerdo con el que cerrar definitivamente el conflicto entre la dirección estatal y la autonómica. Aunque ambas partes destacaron la buena sintonía y Echenique agradeció la información y las explicaciones que Rodríguez le ofreció sobre la gestación del acuerdo con otras formaciones en Andalucía, las diferencias que mantienen ambas partes sobre el sistema de primarias imposibilitaron que hubiera un entendimiento definitivo.

Tras la reunión, antes del comienzo del Consejo Ciudadano Estatal que el partido celebró en Madrid, la líder andaluza explicó a la prensa que el balance de la conversación había sido positivo. «A veces la Sierra Morena parece como el Himalaya. Una vez que uno la cruza, viene aquí, habla con los compañeros, habla con franqueza y explica el por qué de las cosas, todo va mucho mejor; hemos aclarado muchas cuestiones, hemos avanzado en acuerdos, aunque tenemos algunas cuestiones en las que tenemos que seguir debatiendo». Estas «cuestiones» hacen referencia nada más y nada menos que al sistema de primarias con el que concurrir a las elecciones autonómicas y al encaje que Izquierda Unida puede tener en el formato.

Desde la dirección andaluza se apuesta por un sistema de primarias conjuntas entre Podemos e IU. Al principio, la apuesta de Rodríguez era celebrar unas primarias con las otras formaciones y plataformas que formarán parte de la confluencia andaluza, pero hace unos días anunció que apostará por unas primarias propias de Podemos y luego por unas conjuntas con el resto de los aliados políticos, aunque este viernes manifestó no tener todavía definida la fórmula concreta para llevarlas a cabo.

Desde la dirección estatal se apuesta por unas primarias de Podemos y luego, con el resultado de las mismas, defienden negociar con el resto de fuerzas para determinar la composición final de las listas, un sistema que previsiblemente se utilizará en prácticamente la totalidad de territorios. Echenique no se posicionó sobre la propuesta de Rodríguez porque todavía no se sabe cuál será la fórmula definitiva. Lo que preocupa a la dirección es, sobre todo, la incertidumbre que provoca el no saber con certeza qué puestos ocuparán los miembros de Podemos que provocaría unas primarias conjuntas, que podría no respetar la composición de las primarias de Podemos.

Si un miembro de Podemos sale elegido como número dos en las primarias de la formación, posteriormente cuando se someta a otro proceso con el resto de fuerzas podría caer en la lista, pero en la dirección no se han querido aventurar a adelantar nada en concreto hasta que Podemos Andalucía ponga sobre la mesa una propuesta definitiva.

Donde si se acercaron posturas es en el asunto del nombre. La líder andaluza anunció que su candidatura llevaría el nombre de Podemos, el de Izquierda Unida y el de Andalucía. En el caso de las formaciones, destacó, es algo que han elegido los militantes, por lo que no se plantea modificar esa cuestión. También le habría transmitido a Echenique, según fuentes cercanas al secretario de Organización, que no está construyendo un censo paralelo al de Podemos de cara a las primarias. Esta preocupación surgió a raíz de que Rodríguez registrara, junto con IU y otros movimientos andaluces, la marca «Adelante Andalucía», y comenzase a contabilizar a personas adscritas a esta plataforma.

La secretaria general de Podemos Andalucía insistió en que «Adelante Andalucía» es una plataforma, pero que en ningún caso es la marca definitiva con la que aforntar los comicios. Desde la dirección andaluza destacan lo importante que es que la dirección estatal «entienda» el escenario andaluz y sus idiosincrasias. También mencionó algunas referencias en la construcción de movimientos, como son En Marea en Galicia, y Ahora Madrid en el Ayuntamiento madrileño. En la secretaria de Organización celebraron que «comience a haber algo de transparencia en el acuerdo de Andalucía», pero reiteraron que «aún queda casi todo por cerrar».