Rivera solo apoyará a Rajoy si acude con más votos

Tras apoyar las investiduras fallidas de Pedro Sánchez y Mariano Rajoy, Ciudadanos no quiere volver a repetir experiencia.

Albert Rivera, que pidió perdón a los españoles por el «fracaso» de los políticos para encontrar una alternativa, aseguró que el acuerdo de investidura con el PP está finiquitado, pero que puede reactivarse si algún candidato del PP es capaz de reunir más apoyos. El líder de Ciudadanos anunció que «hoy se va a acabar un pacto de investidura» y que su partido estará «a la expectativa» por «si algún candidato del PP tiene una investidura viable» que cumpla con las 150 medidas pactadas. Fuentes de la dirección aseguran a ABC que eso incluye al actual presidente, aunque consideran acreditado que no es capaz de recabar más apoyos, ni siquiera después de las elecciones gallegas y vascas. Rivera volvió a pedir, sin decirlo expresamente, un relevo en el PP, para facilitar la abstención del PSOE en línea con la propuesta de Felipe González.

Rivera aseguró que «participar en los fracasos del señor Sánchez y del señor Rajoy no lo vamos a hacer. No vamos a participar de ese teatro». En la dirección de Ciudadanos ayer por la noche decían no sentirse concernidos por el llamamiento de Pedro Sánchez a que «las fuerzas del cambio». Aseguran que una fórmula en la que Ciudadanos esté con los de Pablo Iglesias si «Podemos deja de ser Podemos». Esto es, que se cumpla con los compromisos presupuestarios y no haya referéndums.