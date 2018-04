Rivera, que seguía afiliado a UGT, se da de baja por la connivencia del sindicato con los independentistas Ha enviado una carta al sindicato en el que lamenta su «politización» y el apoyo a «imputados por tan graves delitos»

Víctor Ruiz de Almirón

@vic_almiron Seguir Madrid Actualizado: 19/04/2018 16:56h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha remitido una carta al sindicato UGT en el que les comunica su decisión de dejar de ser afiliado de la organización, aduciendo la participación de su sección catalana en una manifestación el pasado fin de semana en Barcelona en la que se pedía la libertad de los «presos políticos».

Una participación que ha causado malestar en el seno del sindicato y que ha sido criticada también por el PSOE. Esta semana el líder de Ciudadanos ya había mostrado su malestar al ver a sindicatos mayoriarios al lado de los golpistas.

Rivera reconoció en 2015 que estaba afiliado a UGT desde que había empezado a trabajar en La Caixa. En su carta de renuncia reconoce que cuando se afilió pensó que UGT podía «defender mis derechos como trabajador», pero lamenta que en los últimos años se ha ido «politizando» y establece el apoyo a «los imputados por delitos tan graves» como motivo de su baja. Este es el contenido íntegro de la carta que se facilita desde presidencia de Ciudadanos:

«Desde que comenzara a trabajar en los servicios jurídicos de La Caixa me afilié a UGT porque entendí que era un sindicato que podía representarme y defender mis derechos como trabajador. A pesar de dejar mi trabajo en dicha entidad financiera, no me di de baja porque creo que los sindicatos deben tener un papel de representatividad relevante en nuestra sociedad. Lamentablemente en los últimos años he ido observando como su organización se ha ido politizando, desviándose de las funciones que le atribuye nuestra Constitución. Hasta el punto que este sindicato ha decidido apoyar a los imputados por delitos tan graves como rebelión, sedición y malversación de fondos públicos en el intento de golpe separatista del pasado otoño en Cataluña.

Como estoy en desacuerdo con el cuestionamiento que hace su organización del de nuestro sistema judicial y el apoyo a aquellos que pretenden quebrar nuestros valores constitucionales, les solicito la baja como afiliado de su entidad»