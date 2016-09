Rivera: «El que no sepa dialogar, que se marche»

«Después de un año sin gobierno, ¿ven normal que Sánchez y Rajoy antepongan su sillón a los intereses generales del país?», se ha preguntado este domingo el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, en un acto celebrado en La Coruña, durante la precampaña de las elecciones autonómicas gallegas del 25 de septiembre.

Dos días después de que el pacto entre la formación naranja y el PP no obtuviera salida en la segunda votación de investidura, Rivera ha insistido en la «vergüenza» que siente al no poder decir al resto de españoles que puede poner de acuerdo a «la vieja izquierda y a la vieja derecha». «El que no sepa dialogar, que se marche», ha asegurado en la presentación de la campaña en Galicia, bajo el lema «No nos conformemos, Galicia merece más».

«¿Y si en vez de chantajear con terceras elecciones, se sientan y buscan un espacio común?», ha afirmado en referencia a los líderes del PP y PSOE, al tiempo que ha descartado un pacto a tres con los socialistas y Podemos, la hipótesis planteada por Sánchez tras negar su abstención a Rajoy: «No pactaremos con los que quieran hacer un referéndum. Que no calculen porque pierden el tiempo».

Una Xunta «a la madrileña»

En su primer acto con la candidata a la Xunta, Cristina Losada, Rivera ha llamado al voto «útil» entre los gallegos, especialmente a los jóvenes, y ha alentado a convertir una hipotética representación de Ciudadanos en el Parlamento gallego para «controlar» y «asegurar reformas» ante la probable mayoría de Feijóo. Un ejecutivo «a la madrileña», copiando el modelo en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, donde apoyan al gobierno autonómico de Cristina Cifuentes.