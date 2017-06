Rivera pone un precio para apoyar el techo de gasto: bajar el IRPF en 2018

Ciudadanos ya ha mantenido los primeros contactos con el Gobierno para pactar la senda de reducción del déficit y el techo de gasto. La disposición al acuerdo es total, pero Albert Rivera quiere aprovechar su posición central en este debate para arrancar algún compromiso al Gobierno. Y ya tiene claro qué pedirá: una bajada del IRPF en 2018.

«Ya está bien de hablar de zanahorias y guárdaselas en el bolsillo. No somos conejos, somos personas», ha criticado este martes Albert Rivera en el Congreso. «Si Rajoy y Montoro quieren que Ciudadanos apoye la senda de déficit tendrán que aceptar una bajada de impuestos».

Rechazan en Ciudadanos posponer esa reducción a 2019 porque lo consideran una baza electoral del PP. Cree Rivera que con los datos de crecimiento de la economía española no hay justificación para no hacerlo: «Las cuentas cuadran y sería un gesto importante».

La idea de Ciudadanos es que esa bajada se deje sentir en las rentas más bajas. Y aunque la propuesta que harán al Gobierno todavía no está definida, la idea es que pueda afectar a las rentas entre 12.000 y 30.000 euros. Albert Rivera ha solicitado a su responsable de Hacienda, Francisco De la Torre, que elabore una propuesta concreta.

Y Rivera ya tiene preparado el argumento por si en el Gobierno le plantean que no es posible afrontar ese coste. Va a proponer al Ejecutivo utilizar los 2.100 millones de euros que el pacto de investidura contemplaba para poner en marcha un complemento salarial. Finalmente esta partida será financiada con fondos europeos a través del Fondo de Garantía Juvenil. Su propuesta es utilizar esa partida para aliviar la presión fiscal. Y advierte: «Si no lo hacen, que no cuenten con nosotros».