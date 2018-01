Rivera le pide a Rajoy que recurra al TC si Puigdemont intenta ser presidente de forma fraudulenta Recuerda que Puigdemont «no está en Bruselas por una enfermedad o una nevada. Está huyendo de la justicia española»

Víctor Ruiz de Almirón

Víctor Ruiz de Almirón
16/01/2018

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, le ha pedido a Mariano Rajoy que recurra al Tribunal Constitucional tanto un intento de investidura telemática por parte de Carles Puigdemont como un cambio forzado del reglamento del Parlament de Cataluña.

Ciudadanos ya ha manifestado que apoyará al Gobierno en esas decisiones, pero hoy Rivera ha querido insistir al Gobierno a partir de unas palabras ayer de Rajoy que interpreta como falta de decisión: «Me ha sorprendido que haya dicho que si Puigdemont es investido presidente seguirá aplicando el artículo 155, porque ahí hay una frase en la que el presidente del Gobierno parece un tercero que no tiene nada que hacer. Puigdemont solo puede ser investido presidente si no se recurre al TC», ha dicho Rivera sobre las palabras ayer de Rajoy ante la Junta Directiva del PP.

El líder de Ciudadanos considera que «tanto el cambio de reglamento como la investidura tienen que ser recurridos inmediatamente para que no se ponga en marcha y se suspenda». Rivera justifica su posición en que «los letrados del Parlament han dicho que no se puede» proceder a una investidura telemática. Algo que ha considerado «de sentido común», recordando que «Puigdemont no está en Bruselas por una enfermedad o una nevada. Está huyendo de la justicia española» y que «los delitos que se le imputan son muy graves». Se ha quejado de que «se asume que puede ser presidente un imputado y huido de la Justicia».

Encuestas

El líder de Ciudadanos también ha valorado las últimas encuestas que sitúan a Ciudadanos como primera fuerza en intención de voto. Y aunque ha reconocido que son «una foto del momento», posterior a la victoria de Arrimadas en las elecciones catalanas, ha vaticinado que «es más estructural que coyuntural».

Ha recordado Rivera que ya desde las elecciones europeas de 2014 los dos principales partidos vienen representando poco más del 50% del electorado, frente al 80% de otras épocas. Cree Rivera que el cambio es profundo porque muchos ciudadanos «no se conforman con los últimos coletazos del bipartidismo, no se conforman con el inmovilismo de Rajoy».

Rivera se encuentra hoy en Roma para mantener una reunión con el exprimer ministro italiano, Matteo Renzi. Un encuentro en el que ambos hablarán del proyecto de listas paneuropeas para las próximas elecciones europeas. Con Renzi dice tener Rivera un vínculo europeista y una convicción en la batalla contra los populismos y la renovación de la Unión Europea pese a que uno forma parte de la familia socialista y otro de la liberal demócrata.