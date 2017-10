Rivera pide al Gobierno que no acepte el «chantaje» de Puigdemont y convoque elecciones en Cataluña El líder de Ciudadanos ha afirmado que «nadie va a conseguir fuera de la ley lo que no consigue dentro de la ley»

Madrid 19/10/2017 12:40h Actualizado: 19/10/2017 12:40h

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dicho este jueves que no ve ninguna novedad en la respuesta del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al requerimiento del Gobierno para que aclarase si declaró o no la independencia de Cataluña, y ha pedido al Ejecutivo de Mariano Rajoy que no acepte el «chantaje» y convoque elecciones autonómicas.

«No hay ninguna novedad; tenemos que actuar, más allá de los planes de Puigdemont», porque «una democracia europea, un Estado de Derecho, no puede aceptar el chantaje», ha declarado en un desayuno informativo organizado en Madrid por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España.

Rivera ha afirmado que «nadie va a conseguir fuera de la ley lo que no consigue dentro de la ley», ya sea a través de las urnas o reformando la Constitución. «Nunca van a conseguir romper este país», ha asegurado después de que el presidente catalán dijera que si el Gobierno central se niega a dialogar y continúa con la «represión», el Parlament podría votar la declaración de independencia.

Al Gobierno le ha reclamado que se ponga en marcha y aplique la Carta Magna para «restablecer la democracia» en Cataluña y «restituir los derechos y libertades» de los ciudadanos, algo que, a su juicio, pasa por convocar unos comicios autonómicos —a través del artículo 155— si Puigdemont finalmente no lo hace.

Según ha explicado, en la reunión que mantuvo este miércoles con Rajoy en el Palacio de la Moncloa, hablaron de «aplicar la Constitución, poner un horizonte electoral y activar el mecanismo para ir al Senado la semana que viene».

Desde su punto de vista, el Gobierno no puede estar «todo el día frenando» al independentismo o tratando de entender a quien «no respeta los mínimos valores democráticos», sino que debe tener un plan, porque el nacionalismo sí lo tiene. «Solo comunican los nacionalistas» porque por parte del Ejecutivo de Rajoy «no hay proyecto de futuro» y solo se piensa en «lo inmediato», ha concluido.

«Puigdemont está de huida hacia delante, intentando chantajear y conseguir privilegios», ha señalado, añadiendo que el presidente de la Generalitat podría estar buscando un referéndum de autodeterminación o indultos para determinadas personas.