Albert Rivera espera que el PSOE «salga del no» y el PP «ceda y negocie»

El presidente de Ciudadanos (C'S), Albert Rivera, espera que, en las próximas semanas, el PSOE «salga del no y se ponga a trabajar», y el PP «también ceda, negocie y se pregunte qué necesita para gobernar con una mayoría estable».

Rivera ha participado este sábado en Vitoria en un acto político para apoyar a los candidatos de Ciudadanos a las elecciones vascas que se celebrarán el próximo 25 de septiembre.

Tras no salir investido presidente el candidato del PP, Mariano Rajoy, en la segunda sesión de investidura a la que se sometió este pasado viernes, Rivera ha denunciado los «personalismos» que están «bloqueando» España, y ha pedido al PP y al PSOE «un esfuerzo de diálogo» porque "no pueden abstenerse de llegar a acuerdos». «Este país necesita acuerdos, este país necesita darse la mano», ha dicho, para confiar en que «en las próxima semanas el PSOE salga del no y se ponga a trabajar, pero que el PP también ceda, negocie y se pregunte qué necesita el PP para conseguir, después de ganar las elecciones, gobernar con una mayoría estable».

Según ha asegurado, Ciudadanos ha hecho «todo y más de lo que está por hacer», y se ha comprometido a «apoyar el desbloqueo de este país si alguien viene con las 150 reformas de Ciudadanos y con apoyo suficiente para su investidura». «Pero tiene que haber trabajo por parte del PSOE y del PP, ya basta de bloquear este país señor Sánchez y Rajoy».

Asimismo, ha preguntado a «esa gente que pide terceras elecciones» si se ha planteado «lo poco democrático que es decir a los españoles que su voto no vale nada y que sigan votando 'hasta que me guste el resultado'». «No se han equivocado los españoles, se equivocan Rajoy y Sánchez por no permitir llegar a acuerdos», ha advertido.

La recomendación de Rivera al PNV

Por otro lado, Albert Rivera ha instado al PNV a escoger entre «seguir los pasos de Bildu y los independentistas» o formar parte de «la gobernabilidad y la estabilidad política» en Euskadi y España. El líder de Ciudadanos ha advertido del «riesgo» que supone «la tentación del PNV de seguir los pasos de Bildu y hacer lo que ha hecho Convergencia» en Cataluña.

Por ello, ha dicho que el PNV «tiene que escoger si quiere ser un partido que siga los pasos de Bildu y de los independentistas, que es lo que parece según anuncian en su programa electoral defendiendo el referéndum de independencia o diciendo en la tribuna del Congreso que se sienten incómodos con la igualdad y la unión de los españoles, o si quieren ser un partido que forme parte de la gobernabilidad y la estabilidad política en el País Vasco y en España».

Rivera ha considerado que, antes de votar, los vascos «tienen que saber a qué juega» el PNV y «se merecen saber si el PNV va a defender un referéndum de independencia para separar a los vascos del resto de españoles o si van a aparcar esa dinámica perversa a la que nos lleva Bildu o Esquerra Republicana y van a moderar sus políticas».

Asimismo, cree que es «clave» que Ciudadanos entre en el Parlamento vasco «para que las mayorías parlamentarias que se puedan formar no sean por la independencia o la secesión», sino «mayorías moderadas, de centro y que puedan hacer políticas para la clase media vasca sin romper, sino para reformar España».

Soria, al Banco Mundial

Albert Rivera, criticó este mismo sábado la propuesta del Gobierno en funciones de que el exministro José Manuel Soria, que dimitió tras salir su nombre en los llamados ‘papeles de Panamá’ como cotitular de una sociedad ubicada en el paraíso fiscal de Jersey, represente a España en el Banco Mundial y se preguntó: «¿De verdad no hay ningún otro español que pague sus impuestos para ponerle en el Banco Mundial?».

Rivera lamentó, en un mitin celebrado en Vitoria, que el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, proponga «sin ningún pudor» a Soria como candidato al Banco Mundial cuando dimitió como ministro «por tener dinero en paraísos fiscales».

El líder de Ciudadanos coincidió con el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, en que ningún político puede sentarse en el Consejo de Ministros si tiene cuentas en paraísos fiscales. «Totalmente de acuerdo, pero si no puede estar en el Gobierno, ¿ese Gobierno puede nombrarle para ir al Banco Mundial en el nombre de España?. Yo creo que no» apuntó. Rivera subrayó que el PP deberá explicar en el Congreso de los Diputados esta propuesta de nombramiento de Soria para el Banco Mundial y recalcó que es «una prueba más» de que los «viejos partidos», en alusión al PP y al PSOE, «no van a hacer nada para cambiar» en materia de regeneración y lucha contra la corrupción.