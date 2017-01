Rivera controlarÃ¡ la Asamblea de Ciudadanos pero pierde las elecciones de compromisarios en CataluÃ±a

No hay alternativa sólida al liderazgo de Albert Rivera en Ciudadanos. Y el rumbo que tomará el partido tras la próxima Asamblea General está definido ya que las elecciones internas para elegir compromisarios han demostrado el control de Rivera. Algo más del 70% de los mismos fueron elegidos presentándose bajo el paraguas de la candidatura que apadrinaba el líder del partido.

Pero si todo eso es cierto, no lo es menos que el proceso ha demsotrado algunas grietas en la unidad del partido. Aunque las plataformas críticas no han logrado representación, sí que habrá 127 compromisarios (de un total de 479 que no concurrieron en la candidatura riverista, que fue derrotada en Extremadura, Asturias, La Rioja y, lo más relevante, en Cataluña.

En la región que vio nacer a Ciudadanos, la candidatura «Mejor Unidos» logró 27 compromisarios, uno más que la lista oficialista. Desde la dirección se quita hierro a esta cuestión y se asegura que se trata de «una lista amiga» con la que «compartimos el 90% de los planteamientos». Pero reconocen que la fractura está en la redacción de la ponencia de valores que ha planteado la actual Ejecutiva en la que se suprime la referencia al «socialismo democrático» como fuente ideológica y de suprimir la mención al origen catalán (aunque se reserva un apartado específico para el desafío secesionista).

No es un debate menor, y muchos críticos, entre ellos Carolina Punset, se han aferrado a esa redacción para asegurar que se escora al partido al centro derecha. En la dirección se muestran tranquilos porque creen que la crítica de este grupo es «leal» y aceptan que están «abiertos al debate» en este punto.

Si en Cataluña se ha demostrado que la expansión nacional no está saliendo gratis, en los territorios donde la implantación está siendo más débil también hay malestar. En algunas de ellas las candidaturas independientes se han impuesto a las oficialistas. Por contra, la victoria de Rivera ha sido muy amplia porque precisamente en las comunidades con mayor presencia la contestación se ha demostrado muy minoritaria. En Andalucía, de 77 compromisarios los oficialistas se han hecho con 66 y las candidaturas independientes con 11.

En la Comunidad de Madrid la victoria es absoluta (91-1). Al igual que en Canarias, donde se copan los 17 compromisarios. En Extremadura (7-3), en Baleares (7-2) y en Castilla-La Mancha (14-4) también se dieron victoria amplias. Lo mismo en Aragón (16-3) y Castilla y León (24-3). Fue mucho más ajustado en Murcia (15-12). Por contra, en la Comunidad Valenciana, pese a que los críticos sí tienen ahí un rostro conocido, el de Punset, la victoria riverista fue clara (54-16).