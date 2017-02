Rivera combate al sector socialdemócrata:«El centro político no es socialista ni conservador»

Tras aprobar sin ningún voto en contra el informe de gestión de su dirección, Albert Rivera se está empleando a lo largo de la mañana en defender la ponencia de la dirección que redefine a Ciudadanos como un partido liberal-progresista. El presidente del partido está participando como compromisario en la ponencia de valores, la que tiene más importancia en el día de hoy.

En ese debate, un sector del partido está defendiendo que no se elimine de la definición del partido la referencia al socialismo-democrático como fuente ideológica. Aprovechando que hay otra enmienda que plantea que el partido se defina únicamente como liberal, Rivera está defendiendo que se le acompañe del apellido «progresista». Rivera ha planteado antes de comenzar la ponencia que este proceso «no es una refundación», como sí piensa el sector socialdemócrata, sino que se trata de «una evolución que hace nuestro partido más fuerte».

Ante las voces críticas, Rivera ha defendido que «el partido tiene que seguir en el centro, no puede irse ni a la derecha ni a la izquierda». Pero realmente no existe ninguna tensión relevante que crea que Rivera debe llevar el partido todavía más a la derecha, sino que esas tensiones vienen de Cataluña. Allí el sector socialdemócrata es muy potente y creen que el nuevo rumbo puede convertirse en un lastre electoral. «Hay gente que quiere que el partido no se defina como progresista y hay gente que quiere que seamos socialistas, como el PSOE. El centro político no es socialista ni conservador, es de centro y liberal-progresista», ha defendido hoy.

El portavoz del partido en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha planteado que el debate debe girar en torno a la necesidad de «seguir perfilando que es el centro político». Y en este sentido Aguado ha sido muy claro respecto a la supresión de la referencia a la socialdemocracia: «La socialdemocracia a día de hoy es una ideología superada».

Desde el sector socialdemócrata han denunciado que no ha existido voluntad negociadora por parte de la dirección para encontrar una síntesis en las propuestas. Es un sector importante, ya que ganaron las votaciones de compromisarios en Cataluña. Pero la dirección ha apostado por contraponer las dos propuestas y someterlas a votación.