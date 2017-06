Rivera avisa a SÃ¡nchez: Â«No entrarÃ© en el bucle del PSOE del "no es no"Â»

Ahora que la legislatura vive un nuevo tiempo con el reingreso de Pedro Sánchez en la arena política al frente del PSOE, Albert Rivera ha querido dar este martes una clase magistral de «coaching» a su grupo parlamentario para inyectar de moral a sus diputados, a los que ha dicho que deben sentirse «orgullosos» del camino andado en estos meses. Fundamentalmente por dar estabilidad a España y haber impulsado dos reformas para «rescatar» a jóvenes y empresas: la ley de autónomos y el complemento salarial para jóvenes. «Todo un síntoma de cómo se hace política útil. Otros partidos no han conseguido nada y nosotros, mucho más de lo que había hecho el PP con mayoría absoluta. Hemos utilizado bien nuestros escaños», le ha dicho Rivera a sus 31 parlamentarios en una reunión de grupo en el Congreso.

En su primera comparecencia tras la coronación del secretario general de los socialistas, Rivera ha avisado de que Ciudadanos no se dejará arrastrar por el «bucle» pernicioso del nuevo PSOE de Pedro Sánchez y de Podemos. «El "no es no" ya pasó. El movimiento se demuestra andando, no con el puño en alto», ha advertido el líder de Ciudadanos, que se ha postulado como la única fuerza útil del Parlamento. Mientras «unos hacen ruido y montan mociones espectáculo», ha continuado, los diputados naranjas son «los catalizadores de las reformas».

Su recado principal ha sido para el restaurado líder socialista, que ha expresado su deseo de reconciliar a Podemos y Ciudadanos para «echar al PP» de las instituciones, una relación imposible hoy por hoy vista la inquina personal con la que se trataron Pablo Iglesias y Albert Rivera en la moción de censura contra Rajoy. «Pedro Sánchez no es diputado, nosotros, sí. Le pedimos que nos deje trabajar y se sume», ha sido su invitación al diálogo con el nuevo PSOE para que reconsidere su posición ante algunas propuestas de Cs que han rechazado reformar, como la limitación de mandatos o el fin de los aforamientos.

Rivera ha insistido en que la ecuación de 2016 por la que Sánchez pudo haber sido presidente si Podemos no hubiera vetado su pacto de investidura con Ciudadanos ya no sirve. Y ha asegurado que su intención es ganar al PP en las urnas, no con mociones de censura.

A partir de ahí, el líder de Cs le ha instado a Sánchez fijar posición en dos cuestiones rechazadas por la anterior gestora socialista: la limitación de mandatos del presidente y la eliminación de los aforamientos.

Ahí es dónde el nuevo PSOE debe demostrar, según Rivera, si «está en el bipartidismo obsoleto» o apuesta por la regeneración de la vida política. «Algunos han renunciado a su escaño por tácticas internas. No es nuestra culpa». Y ha añadido: «Lo que le puedo pedir al PSOE es diálogo para la regeneración y que nos deje trabajar en el Parlamento».