Rivera avanza hacia la moción de censura con la izquierda

Aunque estos días atrás varios dirigentes de la dirección nacional de Ciudadanos han reconocido en privado sus reservas por pulsar el «botón nuclear» de la moción de censura contra el presidente de Murcia, conscientes del coste político de la operación, Albert Rivera fue ayer directo hacia esa salida de emergencia por la izquierda. «Vamos a buscar soluciones. No descartamos ninguna», dijo desde Zaragoza, donde aseguró que lo que no es una opción es «tener a presidentes imputados por corrupción que falten al respeto de los ciudadanos».

El portavoz regional de Ciudadanos, Miguel Sánchez, se reunirá el miércoles con el PSOE para explorar las «alternativas». Pero lo cierto es que la única vía real es presentar, también con Podemos, una moción de censura en la Asamblea regional contra Pedro Antonio Sánchez, toda vez que el PP ha dejado claro que ni Sánchez dimitirá ni convocará elecciones anticipadas.

«Llegaremos hasta el final»

Rivera lamentó que el presidente murciano sea «intocable» para el PP e insistió en que «aún puede cambiar de opinión». Si busca a un candidato «limpio de corrupción» su partido seguirá apoyando al Gobierno regional, dijo. Pero si Sánchez no da un paso atrás, Ciudadanos afirma estar dispuesto «a llegar hasta el final». «Teníamos un compromiso político firmado. Si el PP no es capaz de cumplirlo, no hay ningún problema, que se atenga a las consecuencias. Lo que no puede es reírse de los ciudadanos», aseguró ayer un portavoz de la dirección nacional.