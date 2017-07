Rivera acusa a Podemos de preferir apoyar a los «verdugos» que a las víctimas

Nuevo episodio en la batalla dialéctica entre Albert Rivera y Podemos. En esta ocasión, el presidente de Ciudadanos ha acusado a la formación morada de preferir apoyar a los «verdugos» que a las víctimas del terrorismo al afirmar que los que pactan con Bildu y «aplauden a Otegui» son los mismos que no quieren colgar en el Ayuntamiento de Madrid una pancarta en recuerdo a Miguel Ángel Blanco.

Rivera ha pronunciado estas palabras en su intervención en abierto en la reunión del grupo parlamentario de Ciudadanos. El líder de la formación naranja se ha referido asimismo a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Ha condenado a la edil de la capital por haberse negado a desplegar una imagen de Miguel Ángel Blanco en la fachada del consistorio con motivo del vigésimo aniversario de su muerte.

«No hay casualidades, Podemos está más cómodo con Otegi y Bildu que con Miguel Ángel Blanco y los demócratas. Y eso es así. No es una opinión, es una realidad», ha subrayado el líder de la formación naranja.

Ciudadanos, ha explicado, está promoviendo que tanto en el Ayuntamiento de la capital como de otros municipios rindan tributo a uno de losespañoles, insistiendo en que Miguel Ángel Blanco como otros políticos, militares, policías o periodistas que se jugaron la vida son héroes «y no hay que taparlos».

Además, Rivera ha elogiado la figura del concejal de Ermua. Su secuestro y asesinato ha sido catalogado como «punto de inflexión» por Rivera. A su juicio, fue un hecho que permitió derrotar a la banda terrorista.

El partido naranja, ha subrayado, no tiene «ninguna duda» de quiénes fueron «los buenos» y quiénes «los malos» y por eso, ha señalado, nunca aplaudirán «al Otegi de turno» ni tampoco pactarán con él.

«Un símbolo de la democracia»

Miguel Ángel Blanco, ha afirmado Rivera, no es sólo una víctima del terrorismo, como hay casi un millar, es también «un símbolo de la democracia» y quien no lo entienda así, ha dicho, es que o bien no comprende cómo se ha llegado hasta este momento o prefiere «apoyar a los verdugos que a las víctimas».

Esta no es la única ocasión en que Rivera y la formación capitaliazda por Iglesias se han proferido duras acusaciones. En el ya lejano debate de investidura de Pedro Sánchez, en marzo de 2016, Iglesias echó en cara al entonces aspirante a la Moncloa que Felipe González tenía las manos manchadas de cal viva. Ciudadanos replicó al líder de Podemos que su partido está con hombres de Estado como Suárez y González, a diferencia del grupo comandado por Iglesias, que prefiere a Otegi. El capítulo de hoy se suma, por tanto, a una larga hemeroteca en las siempre tensas relaciones entre ambas formaciones emergentes.