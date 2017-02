Rivera activa a sus cuadros: Â«Los liberales de CÃ¡diz han vuelto para gobernar EspaÃ±aÂ»

Ciudadanos ha clausurado esta mañana su IV Asamblea General en la que Albert Rivera ha logrado todos sus propósitos y visto reforzado todavía más su liderazgo. En su discurso de cierre del cónclave, Rivera ha reivindicado la definición liberal-progresista como mejor instrumento para combatir el populismo.

Ha querido empezar haciendo un guiño a los orígenes del partido: «Sabemos de dónde venimos. Uno no puede renegar nunca de sus orígenes. Venimos de un partido que nació como una plataforma civil hace más de 10 años en Cataluña». Un guiño al sector socialdemócrata catalán que en este cónclave batalló contra el cambio de ideario desde el que ha insistido en que «tenemos que dar la batalla intelectual y política al populismo».

Pero Rivera ha defendido ante todo el nuevo rumbo. Ha definido a Ciudadanos como «el sueño de quienes se sentían políticamente huérfano», y ha reivindicado la construcción de ese espacio de centro como camino para convertirse en un partido de Gobierno: «Los liberales de Cádiz han vuelto. Y han vuelto para gobernar España».

Con esta nueva estructura de partido, Rivera ha manifestado su voluntad de delegar competencias tanto en su dirección como en los comités autonómicos del partido. Y se ha puesto deberes. En los dos próximos años será parte fundamental de su estrategia «patearme hasta el último palmo de España». Lo que ha definido como «tener un pie en el parlamento y otro en la sociedad civil, porque de ahí venimos».

Rivera se ha centrado mucho en el cambio estratégico que ha aprobado el partido, en el que se abre la puerta a gobernar o participar en gobiernos a partir de 2019: «Hemos abierto la puerta a gobernar. Es un paso que me parecen palabras mayores». Ha defendido no haberlo hecho hasta ahora para ganar experiencia: «Somos nuevos, pero no queremos ser novatos. Queremos hacerlo mejor de los que estaban, no peor».