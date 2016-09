Rivera: «Hoy acaba un pacto. Estaremos a la expectativa si algún candidato del PP tiene una investidura viable»

«Después de la tempestad viene la calma». El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, está aprovechando su turno en los debates detrás de los tres grandes partidos para adaptar su discurso al de quienes le preceden. Y hoy lo ha vuelto a ser para plantear un discurso muy templado en el que ha querido terminar pidiendo «perdón a los españoles» porque «nos escogieron para buscar soluciones» y «yo me siento partícipe del fracaso de esta cámara».

El líder de Ciudadanos ha anunciado que «hoy se va a acabar un pacto de investidura» y que su partido estará «a la expectativa» por «si algún candidato del PP tiene una investidura viable». Pero ha asegurado que «participar en los fracasos del señor Sánchez y del señor Rajoy no lo vamos a hacer. No vamos a participar de ese teatro».

Rivera ha defendido que las reformas «se ponen en marcha negociando», y ahí se ha dirigido a Iglesias: «No gritando, que usted grita mucho». El líder de Ciudadanos ha alentado un cambio en los liderazgos del PP y el PSOE ante el bloqueo político. Ha considerado que tras el fracaso en las investiduras de Sánchez y Rajoy «merece que PSOE y PP reflexionen porque fracasan sus candidatos en esta cámara».

Ha advertido ante la posibilidad de unas terceras elecciones porque «es decirle a los españoles que su voto no vale nada». Rivera ha planteado que «este país es más importante que los candidatos. No se merecen los españoles un chantaje de esta cámara. Quien piense en unas terceras elecciones no merece ser presidente de este país».