Los Reyes se alojarán en Buckingham durante su visita al Reino Unido

Arranca por fin la aguardada visita de Estado de los Reyes de España al Reino Unido, pospuesta dos veces, en marzo del año pasado por la crisis política española y este año por las elecciones adelantadas británicas. Felipe VI y la Reina Letizia aterrizarán esta tarde en el aeropuerto londinense de Stansted, aunque en un primer momento se especuló con que lo harían en el de Luton, por estar gestionado por la compañía pública española Aena. Los Reyes serán recibidos en nombre de la Reina por el Vizconde Brookeborough, un lord irlandés que ya ejerció ese mismo rol en la última visita de Estado de Barack Obama.

En su primera noche en Londres, los Reyes se alojarán en un hotel, pero el miércoles y el jueves lo harán en el Palacio de Buckingham. El gesto refleja la importancia que se le concede a la vista por parte británica y la familiaridad de las dos familias reales, las decanas de Europa en activo e incluso emparentadas, pues la Reina Victoria figura tanto en el árbol genealógico de Isabel II como en el de Felipe VI. En la anterior visita, la de Juan Carlos I y la Reina Sofía en 1986, se alojaron en el palacio de Windsor, en las afueras del Gran Londres.

La visita comienza oficialmente a las 11:40 horas del miércoles (hora local, una más en España), con un encuentro de nuestros reyes con el Príncipe de Gales y su mujer, la Duquesa de Cornualles. A las doce y diez se celebrará la parada de bienvenida en House Guards, con Isabel II y el Duque de Edimburgo ya como anfitriones. También estará presente Theresa May, que renunciará a acudir a la sesión de control semanal en los Comunes para cumplimentar a Don Felipe y Doña Letizia.

EFE

Los Reyes llegan acompañados de una embajada de altos ejecutivos de las principales compañías españolas con intereses en el Reino Unido y de los presidentes de la Ceoe y la Cepyme. Gran Bretaña es el principal destino de la inversión exterior española (82.000 millones, lo que supone el 19% del total), de ahí el interés que suscita en España el Brexit, cuya mala evolución castigaría a nuestras multinacionales.

Tras el desfile de House Guards, como es ritual los Reyes se desplazarán a Buckingham por la señorial vía conocida como The Mall, al borde de St. James' Park. A su espalda quedará el Arco del Almirante, otra prueba más de la pujanza de la economía española en Londres, pues es propiedad del inversor manchego Rafael Serrano. Una vez en palacio, Felipe VI, de 49 años, y la Reina Letizia, de 44, almorzarán con Isabel II, de 91, y Felipe de Edimburgo, de 96, quien por razones de edad con esta visita pone colofón a sus labores de representación pública al máximo nivel. La cumbre de Londres presenta la curiosidad de que una soberana con 64 años de experiencia en el trono conversará con un monarca en el inicio de su trayectoria, con solo tres años en el puesto.

Por la tarde llegará el que tal vez sea el acto crucial de la visita, el discurso del Rey ante las dos Cámaras del Parlamento en la Royal Gallery. Hace 31 años, su padre se convirtió en el primer soberano foráneo que habló allí y fue saludado por el líder de la Cámara de los Lores como «el guardián y depositario de las libertades españolas». Don Juan Carlos no omitió alusiones a Gibraltar, «el único problema que nos separa». La visita de ahora llega en un clima de gran amistad y sociedad económica y cultura. Hay cierta expectación por constatar si Don Felipe soslayará o no el problema de Gibraltar, donde la diplomacia española ha marcado un gran gol a la del Reino Unido al hilo del Brexit, pues ha logrado que España tenga veto sobre el tema del Peñón durante las negociaciones de salida de la UE.

La siempre alarmista prensa amarilla británica ha especulado con que los diputados conservadores más nacionalistas podrían abandonar la Royal Gallery si Felipe VI reivindica la soberanía española sobre Gibraltar. Pero han sido informaciones de «The Sun» sin demasiado eco y que no parecen muy sustentadas.

El viernes los Reyes cerrarán la visita en Oxford, en una jornada volcada en la cultura

Por la noche llegará el banquete de Estado en Buckingham, momento en el que brillará todo el ornato y etiqueta de una monarquía de tanta solera como la inglesa. El jueves los Reyes departirán con la comunidad española (hay 116.000 residentes en el país), participarán en reuniones empresariales y visitarán lacon el Príncipe Harry como anfitrión, en la que será su primera alta tarea de representación en una visita de Estado. Harry conoce bien a nuestro Rey, pues de niño veraneó en el palacio de Marivent, en Palma, junto a su hermano Guillermo, su padre y la malograda Lady Di.

El viernes los Reyes cerrarán la visita en Oxford, en una jornada volcada en la cultura. El clima ha cambiado en Londres. Tras días de mucho calor, la temperatura ha caído desde los 28-30 grados a unos 19. En la tarde del martes ha llovido un poco. A diferencia de la ofensiva de imagen de los chinos durante la visita de Estado de Xi Jinping a Londres a finales de 2015, esta vez no consta que nuestra diplomacia haya animado a la comunidad española a acudir a vitorear a sus Reyes, o que se haya preparado por nuestra parte el reparto de las típicas pequeñas banderas de papel para el saludo.