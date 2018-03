El PNV reitera que no negociará los Presupuestos hasta que se reconduzca la situación en Cataluña «No legitimaremos con nuestro apoyo a un Gobierno que ha aplicado el 155 contra nuestro criterio», sentencia

Pese al anuncio de Ciudadanos, el PP necesita el apoyo de otras fuerzas para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Entre ellos, el del PNV, que sin embargo se mantiene firme en su postura de no abordar las Cuentas estatales hasta que se reconduzca la situación en Cataluña. En este sentido, fuentes de la formación nacionalista señalan que ni siquiera se sentarán a negociar con el gabinete de Mariano Rajoy hasta que se derogue el artículo 155 y se conforme «un Gobierno que refleje la voluntad mayoritaria de la ciudadanía».

«No estamos dispuestos a legitimar con nuestro apoyo presupuestario a un Gobierno que ha aplicado el 155 contra nuestro criterio», sostienen desde Vitoria, donde reiteran que la medida es «injustificada y desproporcionada». A su vez, recuerdan que el Ejecutivo central «sabía a lo que se exponía» cuando recurrió a un artículo que, a su juicio, «se sabe cómo empieza, pero no cómo acaba».

«El 155 no ha solucionado absolutamente nada en Cataluña, no ha hecho más que agrandar la grave crisis –subrayan–. Y nosotros no estamos dispuestos a legitimar algo que hoy se aplica en Cataluña pero que mañana se puede aplicar en el País Vasco. Queremos salvaguardar el autogobierno vasco del capricho del Gobierno o de una serie de partidos políticos».

A pesar de todo, sostienen que realizar una lectura de los Presupuestos a través de los recientes acontecimientos de Cataluña resulta «frívolo»: «No hacemos ese tipo de cálculos a la luz de lo que ha ocurrido», sentencian.

«Desconocimiento de la realidad vasca»

Tampoco han gustado en la capital vasca las declaraciones del secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, que esta mañana ha considerado que el PNV «se está haciendo de rogar» con los Presupuestos generales. Las mismas fuentes han precisado que el partido de Andoni Ortúzar no tiene nada que decir al respecto, si bien han asegurado que el dirigente de la formación morada «ha demostrado muchas veces tener un profundo desconocimiento sobre la realidad vasca».