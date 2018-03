Las recetas de Rajoy para aliviar la ansiedad del PP El presidente pide a los suyos no dejarse arrastrar por las encuestas y guiarse por los brotes verdes

Itziar Reyero

@ireyero Seguir Madrid 01/03/2018 22:10h Actualizado: 02/03/2018 08:36h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Amplios sectores del PP viven en un estado de angustia permanente desde el varapalo electoral el 21–D en Cataluña, que se ve agravado por el influjo de las encuestas que apuntan a que Ciudadanos les come terreno en toda España. La dirección nacional del partido es sensible al nerviosismo interno, pero el presidente pide a los suyos no obsesionarse con Cs y trata de convencerles de que no hay razón para el pánico. Mariano Rajoy sostiene que los brotes verdes de la recuperación guiarán la remontada del PP en las urnas y sus votantes –incluso los pensionistas– reconocerán –recogerán– el fruto de su trabajo en los peores años de crisis financiera y política de España.

No guiarse por las encuestas

El desgaste lógico de gobernar

Para empezar, en la entrevista concedida ayer a Telecinco Rajoy pidió al PPque no se deje arrastrar por los sondeos y la tendencia autodestructiva tan propia de los partidos. El presidente aconseja no fiarse de las encuestas: es ficción engañosa, más cuando no hay urnas a la vista. Él solo las mir a «un mes y medio antes». Asegura que es «lógico» que el partido del Gobierno sufra el mayor desgaste cuando se testa a la opinión pública, pero subraya que cuando llega la hora de la verdad, las elecciones, «la gente acaba reflexionando, hace balance de conjunto y no suele equivocarse». Rajoy puso el ejemplo de 2015, cuando hubo quien pronosticó un empate con PSOE, Podemos y Cs en España. No ocurrió. Y recomendó a su partido no temer el efecto Arrimadas. En las generales, con Cs ya líder de la oposición en Cataluña, el PPse impuso con ventaja.

«Es vital ofrecer un horizonte de esperanza»

Objetivo 2020

20 millones de empleo, España va bien

La única encuesta por la que se guía el presidente es la de la población activa. España llegará a los 20 millones de empleos en 2020. Será su gran eslogan para las próximas generales. España volverá a ir bien. Ya se empiezan a repartir los frutos económicos de estos años de recuperación, empezando por los funcionarios, que son los que más notaron el recorte. El acuerdo con sectores sensibles para el PP como el de los policías y guardias civiles está cerca. Y en cuanto se pueda, anticipó, se subirán a los pensionistas, importante nicho de votantes del PP. El partido respiró ayer aliviado tras anunciar Rajoy que explicará su posición ante el Congreso en un Pleno monográfico en los próximos días en el que rebatirá las falsas promesas de la oposición, que busca caldear las calles anunciando subidas difíciles de costear hoy. «Lo importante es tener un horizonte de esperanza», reconocían ayer en el grupo parlamentario. El PP se reivindica como el partido más fiable para garantizar las pensiones.

Frentre a los alarmistas

Presupuestos

Hay tiempo, hay esperanza

Es la clave de bóveda que permite apuntalar la progresión económica del país y la legislatura. Y Rajoy está confiado en aprobarlos otra vez con Cs, PNV y los grupos canarios. Pese a los aspavientos de Rivera y la condición de los nacionalistas a que se desactive el 155 en Cataluña, el presidente ve «disposición» a negociarlos. Su Gobierno aprobará el proyecto el 23 de marzo, lo remitirá a Cortes días después y tendrá un mes para salvar la enmienda a la totalidad. Para entonces tendrá que haber nuevo Govern de la Generalitat. «Mientras hay tiempo, hay esperanza», es el lema de Moncloa. El PP tendrá que decidir si, como exige Cs, aparta a la senadora Pilar Barreiro, relacionada con la Púnica, pero no imputada formalmente.

No obsesionarse con Cs

Oposición de escaparate

Rajoy no oculta su irritación ante Ciudadanos, que crece a su costa con propuestas atractivas para cada uno de sus nichos de votantes. Pero el presidente cree que el PPdebe centrarse en su propia experiencia de gestión, sin obsesionarse con la oposición, ni siquiera con Rivera, al que ve más como un «comentarista» que un rival capaz. Rajoy se mostró convencido de que mantendrá sus leyes como la de Seguridad Ciudadana o la reforma laboral. PSOE, Podemos y Cs se neutralizan entre ellos, como ya se comprobó en la legislatura fallida. No se vislumbra una pinza real hoy en el Parlamento. Al contrario, el PP y PSOE, buscan ejercer como los dos grandes frente a los «nuevos» y alcanzar pactos nacionales en la financiación autonómica o el agua.

Cataluña

Servicio a España, no al PP

Sigue siendo el gran quebradero, pero Rajoy está moderadamente satisfecho de la respuesta dada al desafío. El Estado ha sabido defenderse del órdago independentista. El paso a un lado dado ayer por Carles Puigdemont allana algo el camino hacia el desbloqueo institucional. Hay desgaste, sí, porque ha sido un servicio a España, no al PP.