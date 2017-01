RebeliÃ³n en el PP de Madrid: Â«La gestora de Cifuentes no nos representaÂ»

Los barones del PP no son los únicos que ayer le frenaron los pies a Cristina Cifuentes, alineándose con Génova frente el afán de la presidenta de la Comunidad de Madrid por protagonizar la batalla por las primarias en el congreso nacional. El anuncio de que presentará una enmienda en nombre de la organización regional incendió también los ánimos dentro del PP madrileño, donde se discute la legitimidad de la gestora para registrar propuestas colectivas. Media docena de cargos madrileños consultados por ABC critica que sea precisamente Cifuentes, que fue colocada «a dedo» hace un año por Rajoy al frente del PP de Madrid, quien se lance a exigir primarias. «No tiene legitimidad, la suya es una dirección interina, no puede hablar en nombre de todos», afirman las voces contactadas.

La diputada madrileña del PP Carmen Álvarez-Arenas retransmitió en abierto un malestar latente en diversos sectores de Madrid, no solo de los reconocidos como aguirristas. «Como afiliada del PP desde hace 30 años y diputada en el Congreso, no quiero que se arrogue la posición del PP de Madrid», señaló la aforada a Ep.

Reclamó así a la presidenta regional que deje a los compromisarios la que presenten sus propuestas a título individual tras anunciarse que mañana el comité ejecutivo de la gestora aprobará las enmiendas colectivas. Otros cargos locales secundaron la rebelión interna y advirtieron de que la dirigente madrileña trata de vender una imagen de unidad en torno a las primarias que no existe. «No hay tal clamor en Madrid. Claro que hay quien las defenderá en el congreso, como han hecho antes, pero otra cosa es poner a todo el partido contra la propuesta de Génova que es una solución en la que la mayoría nos sentimos cómodo», asegura otro cargo.

Fuentes populares aseguran que hubo quien, cercano a Génova, le advirtió del error de bulto que suponía registrar la enmienda de las primarias después de que la dirección nacional le ofreciera «una salida digna» con el sistema de «doble vuelta», donde primero votan los afiliados al líder y luego deciden los compromisarios. «A ella la eligió Rajoy digitalmente, ¿así le devuelve la confianza?»

«No es la presidenta del PP»

Pero más allá del contenido de la enmienda, el malestar en el partido se centró en el protagonismo adquirido por Cifuentes, «que no corresponde a alguien que está de interino», según voces críticas con su liderazgo. «Cifuentes todavía no ha entendido que no es la presidenta del PP de Madrid, sino de la gestora. Pretender arrogarse la representación de todos es una falta de respeto a la democracia interna», insisten quienes desafían su autoridad en el partido regional.

Los críticos de Cifuentes advierten de que la presidenta autonómica deberá abandonar «cuanto antes» la gestora si quiere postularse como candidata al congreso regional de marzo. «Debe irse para garantizar la pulcritud del proceso regional», avisan.