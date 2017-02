El rapero ValtÃ²nyc dice que la canciÃ³n por la que serÃ¡ juzgado en la Audiencia se la encargÃ³ Iglesias

El rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, más conocido como Valtònyc, ha asegurado este jueves en su cuenta de Twitter que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, le habría encargado la canción por la que será juzgado el próximo 8 de febrero en la Audiencia Nacional como presunto autor de los delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona. El Ministerio Público solicita para el cantante dos años de cárcel en relación al primer delito y un año y ocho meses por lo que respecta al segundo, lo que podría llegar a suponer una pena global de tres años y ocho meses de prisión.

«Pablo Iglesias me pidió que hiciera un tema hablando del Borbón para su programa y ahora cuando me juzgan por él, calla», afirma Valtònyc en su tuit, en referencia al espacio «La Tuerka». Esa canción era «No al Borbón», si bien el rapero no será juzgado por la misma, sino por el tema «Circo balear».

Valtònyc fue denunciado en 2012 por el presidente de la Fundación Nacional Círculo Balear, Jorge Campos, por la citada composición «Circo balear». El tema, interpretado en mallorquín, critica a Don Juan Carlos, propone «ocupar» el Palacio de Marivent —residencia estival de los Reyes en Mallorca— y también dice que Campos «merece una bomba de destrucción nuclear».

Por lo que respecta a la canción «No al Borbón», interpretada también en mallorquín, utiliza términos ofensivos contra todos los integrantes de la Familia Real y propone igualmente ocupar Marivent. En un momento determinado, señala además «¡Yeah!, es Valtònyc para La Tuerka», pero en este caso no hay ninguna referencia explícita a Campos.

Cabe recordar que en abril de 2015 Valtònyc fue absuelto de dos de las tres causas judiciales a las que se ha enfrentado desde 2012. Hace cuatro años, el cantante también había sido denunciado por el entonces alcalde del municipio mallorquín de Sineu, el popular Pere Joan Jaume, y por la presidenta de Nuevas Generaciones de la localidad, Laura Montenegro. Las canciones por las que había sido enjuiciado se titulaban «Sineu será Afganistán» y «Nuevas degeneraciones».

Las citadas dos primeras causas se fallaron a favor del cantante porque no suponían, según el juez, ningún delito. La resolución también señalaba que no existían «amenazas directas contra los denunciantes» y que las expresiones utilizadas se encontraban comprendidas «dentro del derecho a la libertad de expresión».