El rapero Pablo Hasel vuelve a arremeter contra la Casa Real a pocos días de ser juzgado por injurias

A pocos días de tener que acudir a la Audiencia Nacional como investigado por enaltecimiento del terrorismo y calumnias e injurias contra las instituciones del Estado y contra la Corona y , el rapero Pablo Hasel se ha reiterado en sus críticas y descalificaciones en un nuevo vídeo. «Que los censores se jodan», dice en la canción.

Hasel, nombre artístico de Pablo Rivadulla, está llamado a declarar como investigado en la Audiencia Nacional el 1 de septiembre por 15 tuits que publicó entre diciembre de 2015 y abril de 2016 y que podrían ser constitutivos de delito. El día que se conoció la citación el rapero aseguró: «Que me citen las veces que quieran en su tribunal fascista [en alusión a la Audiencia Nacional], que me encierren, que me maten si quieren, pero jamás callaré, jamás».

La nueva canción titulada «Juan Carlos el Bobón» abunda especialmente en descalificativos a la Familia Real y a la clase política utilizando expresiones como «basura mafiosa», «tirano» o incluso lanzando acusaciones de asesinato, mientras critica que por no «someterse a la censura», vayan a juzgarle a él.

La Audiencia Nacional ya condenó en abril de 2014 a dos años de cárcel al rapero por enaltecer en sus canciones el terrorismo de ETA, los Grapo, Terra Lliure o Al Qaeda. Por tanto, esta es la segunda investigación que se le abre a Pablo Hasel en la Audiencia Nacional por su actividad en las redes sociales, lo que en esta ocasión podría incluso acarrearle su ingreso en prisión.