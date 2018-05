Rajoy recibirá mañana a Sánchez en La Moncloa para analizar la situación en Cataluña y el jueves a Rivera Quim Torra asume la presidencia de la Generalitat con el compromiso de seguir adelante con el plan independentista

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tiene previsto reunirse mañana martes con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el jueves con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. La reunión con el líder de Ciudadanos será el jueves porque mañana por la tarde el jefe del Ejecutivo viajará a Bulgaria.

Rajoy ha subrayado que quiere recomponer el pacto constitucionalista frente el desafío independentista catalán, un acuerdo que ha roto Rivera en los últimos días para desmarcarse del Gobierno, justo cuando el 155 está a punto de dejar de estar vigente en Cataluña, al formarse el nuevo Ejecutivo autonómico.

El presidente quiere hablar con sus socios constitucionalistas, Sánchez y Rivera, sobre la manera de afrontar la nueva etapa el Cataluña. De entrada, Rajoy ha garantizado que se cumplirá la ley y la Constitución, vigilará cada paso que dé Torra y no descarta volver al 155 si se sigue el mismo camino por parte de los independentistas.

En rueda de prensa, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha enmarcado este encuentro en el ámbito del desafío independentista en Cataluña. El número tres de los socialistas ha abierto hoy la puerta a una «nueva tramitación» que plantee unos «nuevos términos que no tendrían por qué ser los mismos» que dieron paso a la actual aplicación del 155. Aunque Ábalos ha planteado que «hasta que no se produzcan hechos no merecen ser respondidos».