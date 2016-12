El 3 de mayo se cumple un año de la disolución de las anteriores Cortes yla convocatoria de las elecciones del 26 de junio. A partir de ese momento, según la Constitución, el presidente del Gobierno puede optar por un adelanto electoral. La posibilidad existe, y según las encuestas de este momento el beneficiado sería el PP, y uno de los grandes perjudicados el PSOE. Pero lo cierto es que Rajoy no quiere ni oír hablar de esa opción. Su intención es gobernar y aprovechar la oportunidad para alcanzar grandes acuerdos.

«Mi voluntad es que la legislatura dure cuatro años, y si hacemos las cosas bien será fructífera. No quiero adelantar las elecciones», afirmó Rajoy rotundo. No dejó hueco a otras coyunturas, que él de momento prefiere no plantearse siquiera.

Pero para que la legislatura dure y dé frutos, debe haber acuerdos. Rajoy aseguró que buscará el entendimiento con otras fuerzas políticas, pero, eso sí, en las negociaciones tendrán que ceder todos, no solo el Gobierno del PP. Ahí incluyó, por ejemplo, la reforma laboral, que el Gobierno está dispuesto a «mejorar» con cambios consensuados con el PSOE, a partir del acuerdo firmado con Ciudadanos.

Actitud «constructiva»

Rajoy, dentro de su optimismo «moderado y prudente», ni siquiera baraja la opción de que se rechacen los Presupuestos de 2017 en el Congreso. «Si pensáramos que no los vamos a tener, ¿con qué ánimo iríamos a las negociaciones?», se preguntó. Lo importante es que el techo de gasto se ha pactado, y se han distribuido los objetivos de déficit, lo que calificó de «muy positivo».

En su balance del año aseguró que si entre todos son capaces de tener una actitud «responsable y constructiva», podrán garantizar a los españoles un futuro de estabilidad y prosperidad, con grandes acuerdos en el horizonte. En el primer semestre del año se podría volver a los niveles de PIB de antes de la crisis, según dijo. Para 2017 también ve posible la creación de medio millón de empleos, cumplir los objetivo de déficit, reformar la financiación autonómica, avanzar en un pacto por la educación y por las pensiones, lograr un gran acuerdo contra la violencia de género, e impulsar el proyecto de una Europa unida.

Para esta tarea, Rajoy sigue considerando a Ciudadanos como socio «preferente», aunque cuenta con el PSOE para los grandes acuerdos de la nación.