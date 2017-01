El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha trasladado a las familias de las víctimas del Yak-42 su sentimiento de empatía por su «dolor» y les ha asegurado el empeño del Ejecutivo por «hacer las cosas bien». Rajoy ha recibido este martes en La Moncloa a los familiares de los militares que perdieron la vida cuando volvían de misión en Afganistán en el siniestro aéreo de 2003.

La reunión, que ha durado una hora y veinte minutos, ha sido «franca» y «cordial», según ha dicho el presidente después en un acto de los municipios en homenaje a Rita Barberá en Madrid. La ministra de Defensa ha participado del encuentro.

«La reunión ha sido franca, ha sido cordial. He escuchado y he compartido lo que me han dicho y sus sentimientos. Yo espero que seamos capaces de hacer las cosas bien», ha señalado el presidente a los medios.

En una charla informal con periodistas, la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha destacado la importancia intrínseca de esa reunión, que demuestra un cambio «cualitativo» en la implicación del Gobierno por tratar de reconfortar a las familias y buscar un «reconocimiento ético y jurídico» para las víctimas.

La ministra ha asegurado que volverá a reunirse con las víctimas antes de que el Ministerio presente su resolución que derive del informe del Consejo de Estado, que concluyó que existieron responsabilidades políticas del departamento de Federico Trillo. Un documento que el Ejecutivo quiere consensuar con las familias de los militares fallecidos.

Durante el encuentro las víctimas no han solicitado al presidente que pidiera «perdón» de manera expresa. Tampoco se ha hablado la celebración de un acto de homenaje, aunque el Gobierno ya se ha mostrado dispuesto a organizarlo.