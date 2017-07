Rajoy, tras su declaración en el juicio de Gürtel: «Estoy contento de haber colaborado con la Justicia»

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado, tras declarar como testigo en el juicio de la Gürtel, que «está contento de haber colaborado con la Justicia». Estas han sido sus primeras declaraciones, tras dos horas de comparecencia en la Audiencia Nacional.

Tras su presencia en esas dependencias judiciales se ha dirigido a la sede nacional del PP para participar en un acto sobre el Pacto Contra la Violencia de Género, en el que inicialmente no estaba prevista su presencia, solo la de la ministra de Sanidad y Servicios Sociales, Dolors Montserrat.

Rajoy ha afirmado que «he respondido a lo que se me ha preguntado. En el PP ha habido historias, pero estamos decididos a combatir la corrupción y vamos a ser unos colaboradores fieles de la Justicia española».

Rajoy ha intentado «aclarar algunas cosas que podría yo aportar de algunos acontecimientos que sin duda interesan a la justicia española».

Problemas e historias

«He respondido a lo que se me ha preguntado, he respondido aquellos temas que como es evidente he conocido y estoy contento de haber colaborado con la justicia como hemos dicho que haríamos siempre y seguiremos haciéndolo en el futuro», ha dicho.

Rajoy ha admitido que en el Partido Popular «ha habido sus problemas y sus historias, como las ha habido, y muchas, en otras fuerzas políticas distintas». Los populares están «decididos a combatir la corrupción» y ganarle «la batalla». Y para eso, ha apostillado, lo primero que van a ser en su partido es «colaboradores fieles con la justicia española».

Por otra parte desde el Partido Popular se ha criticado el juicio político que se le ha hecho al presidente del Gobierno. Tras finalizar el acto sobre violencia de género, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo ha asegurado que «parecía el Parlamento con toga».

Preguntas «políticas»

El dirigente popular, recogiendo las palabras de Rajoy, ha afirmado que tenía la sensación de que «las preguntas que le han hecho son políticas». En este sentido, ha denunciado «la connivencia entre Adade y el PSOE» recordando las declaraciones que en otras ocasiones han realizado a favor de Pedro Sánchez.

Martínez-Maillo ha afirmado que «se ha demostrado la intencionalidad política. Han llevado la política a sede judicial y han instrumentalizado a la Justicia para atacar al Gobierno. Como no ganan elecciones utilizan a la Justicia para desgastar al Gobierno».

Finalmente, subrayó que la comparecencia como testigo de Rajoy «ha sido innecesaria y no ha aportado nada al proceso».