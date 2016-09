Rajoy solo intentaría otro debate «viable», sin descartar al PNV

Mariano Rajoy lo volverá a intentar. La derrota en el debate de investidura de esta semana ha sido un golpe para el líder del PP y presidente en funciones, pero está dispuesto a volver a defender su candidatura. Eso sí, acudirá a otro debate solo si su opción es «viable», es decir, si consigue el respaldo al menos de la mayoría simple del Congreso. «El PP va a mantener su perseverancia para que en España haya un Gobierno», subrayó la vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, después del Consejo de Ministros.

Fuentes próximas a Rajoy insisten en que de momento hay que dejar que baje «el suflé», y eso pasa por las elecciones autonómicas vascas y gallegas del 25 de septiembre. Será la semana del 26 cuando quedará claro, según Moncloa, si hay alguna opción de defender una candidatura «viable» o bien se va a unas terceras elecciones.

En principio, el objetivo principal del Partido Popular sigue siendo el PSOE, que no Pedro Sánchez. Los populares creen que el diálogo con el actual líder socialista ha quedado aún más dañado después de este debate. En el entorno de Rajoy se considera que debería producirse un cambio interno en el PSOE, «una revolución» en sus filas, dicen, pero lo que tienen claro es que ni Rajoy ni el PP se va a inmiscuir en las interioridades del segundo mayor partido de España.

La opción del PNV

Si esa «revolución» no se produce, el líder del PP podría intentarlo con el PNV, a pesar de que los mensajes de su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, han sido muy duros contra Rajoy en este debate y ha reiterado el «no» de su partido, ahora y en el futuro. «Lo importante es que sigue habiendo puentes con el PNV, estos no se han roto», comentan fuentes del Gobierno de forma privada. En público, de momento se intenta evitar hablar de acercamiento presente o futuro con el PNV, porque la campaña empieza el próximo viernes en el País Vasco, y no es el mensaje que «toca» ahora mismo. Pero la posibilidad existe y Rajoy la tiene muy en cuenta. Lo más complicado sería unir en un mismo acuerdo al PNV y a Ciudadanos, pero tampoco este punto lo ven imposible, y consideran que es cuestión de voluntad y de necesidad política.

En su discurso de ayer, previo a la segunda votación de su investidura, Rajoy se refirió a los «aliados potenciales» a los que se refiere Sánchez, y que son los que supuestamente podrían haber pactado con el PP. Rajoy preguntó a Sánchez si se puede considerar «aliado potencial» a «quien amenaza con imponer la independencia de una parte del territorio nacional», en una referencia directa a los independentistas catalanes. Pero dejó al margen al PNV, al que no dirigió ninguna crítica ni comentario excluyente.

Rajoy se dirigió a Sánchez, petrificado en su escaño, y le advirtió de que el Partido Socialista y el PP no son aliados potenciales, sino «aliados imprescindibles para las grandes cuestiones que nos importan como españoles». El candidato popular ofreció a su adversario un acuerdo «que no es rígido, sino abierto a modificaciones y sugerencias», pero todo fue en vano.

Ayer, además, resurgió el debate interesado en algunos sectores sobre la continuidad o no de Rajoy, quien hoy se reuniría con su Ejecutiva del PP. Fuentes populares señalaron que el objetivo de esa reunión es hacer piña con Rajoy tras la investidura fallida y apoyarle en los próximos pasos. Para despejar cualquier duda que pudiera haber, en Ciudadanos o en el PSOE, Rafael Hernando, en una encendida intervención en la tribuna, exclamó que Rajoy seguirá siendo el candidato del PP hoy, mañana y durante mucho tiempo.

Mientras tanto, desde el Gobierno en funciones se advirtió ayer del «coste elevado» que tiene no poder formar un Ejecutivo y presentar los Presupuestos Generales del Estado de 2017. «Pasará una alta factura, y la pagaremos entre todos», dijo Rajoy. La vicepresidenta alertó las dificultades que se crearán para poder actualizar las pensiones o los sueldos públicos.