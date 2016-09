Rajoy sobre Soria: «Ya no es un político, es un funcionario que se ha presentado a un concurso»

Respecto a la polémica por el nombramiento del exministro José Manuel Soria en el Banco Mundial, Rajoy ha asegurado que el exministro se fue de la política y por tanto se trata de un funcionario.

«No sé nada. Lo único que sé es que el señor Soria ya se fue de la política, y no solo de ministro, sino también de diputado y presidente autonómico del partido» le ha defendido. «El señor Soria es un funcionario, y como tal y como hacen muchos ha reingresado en la administración y ha participado en un concurso. El concurso se ha resuelto y yo a partir de ahí no puedo hablar absolutamente de nada más. No estamos hablando de un político, sino de un funcionario. No puedo decir más porque no veo más, y porque solo veo lo obvio, que abandonó la política y ha vuelto a su actividad».

Además, el presidente en funciones ha manifestado que no tiene conocimiento de que el exministro vaya a renunciar a su puesto de director ejecutivo en el Banco Mundial.

A vista del revuelo que se ha organizado, Rajoy ha recordado que el titular de Economía en funciones, Luis de Guindos, tiene previsto comparecer próximamente en el Congreso, donde aclarará las dudas de los diputados sobre el asunto.