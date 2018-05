Rajoy: «Si Torra me llama y forma Gobierno me reuniré con él, es mi obligación» El presidente del Gobierno destaca el comportamiento «absolutamente leal» de Pedro Sánchez en Cataluña

Mariano Calleja

Pocas horas después de aprobarse los Presupuestos Generales del Estado de 2018 en el Congreso, y apuntarse uno de los tantos más difíciles de la legislatura, Mariano Rajoy se puso ante el micrófono de la Cope para ser entrevistado por Carlos Herrera. «Hoy es un buen día», ha dicho Rajoy, aliviado tras superar el examen parlamentario. El presidente se ha referido a la situación en Cataluña y ha asegurado que si el presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, se lo pide y forma un Gobierno dentro de la ley, se reunirá con él porque es su obligación.

«Hoy es un buen día, para el Gobierno, para el PP, y sobre todo para España. Tenemos unos Presupuestos, muy positivos para el conjunto de los españoles y el país. Estoy satisfecho», ha confesado Rajoy. El presidente se ha referido al otro pacto del PNV, el que selló ayer con Bildu para avanzar hacia una supuesta autodeterminación. Rajoy ha subrayado que hay cosas en las que no está de acuerdo con el PNV, pero ha evitado hacer críticas directas hoy.

El presidente ha asegurado que no sabe si queda mucho o poco de la aplicación del 155 en Cataluña, pero ha recordado que solo con la formación de un Gobierno «normal» podrán desactivarse esas medidas. En ese sentido, ha explicado que ya pudieron nombrar Gobierno en enero de este año. «Está única y exclusivamente en sus manos», ha advertido.

Sobre una posible convocatoria electoral en Cataluña, ha reconocido que no descarta nada, pero no depende de él. Eso sí, ha señalado que no tendría mucho sentido una nueva cita con las urnas. Lo normal sería formar Gobierno «y poner fin a esta pesadilla».

Rajoy está dispuesto a recibir a Torra en La Moncloa, con una condición: que se forme un Gobierno dentro de la ley: «En cuanto constituya Gobierno me reuniré. Es mi obligación como presidente del Gobierno. No le diré cosas distintas a las que digo ahora. Estoy dispuesto a hablar, pero en España se cumple la ley».

Respecto a los obstáculos que está poniendo la Justicia alemana para entregar a Puigdemont, Rajoy ha evitado criticar a los tribunales, pero sí ha dicho que «si en España es delito algo, lo normal es que se respete. Pero en fin, Europa no está todavía completada».

Una vez más, Rajoy se ha referido a su futuro político y si tiene pensado presentarse de nuevo como candidato: «Yo estoy animado y con ganas, pero todavía no se ha tomado esa decisión. Pero estas cosas hay que hablarlas dentro del partido».

En la entrevista en la Cope Rajoy ha dejado ver que ahora mismo su relación con el PSOE es mejor que con Ciudadanos. Sobre Pedro Sánchez, ha asegurado que «en el tema de Cataluña el comportamiento del Partido Socialista ha sido absolutamente leal». «Estoy muy satisfecho. A mí me gustaría llegar a un entendimiento en otros temas de Estado como pensiones, agua o educación».

Para Ciudadanos, sin embargo, ha habido reproches, por ejemplo por culpar al Gobierno de permitir la financiación del referéndum con dinero público: «No entra en la cabeza de nadie que el PP pague con dinero público el referéndum del 1 de octubre». Eso sí, ha asegurado que el «grueso de la relación está siendo muy razonable». Rajoy ha defendido el bipartidismo y ha criticado el adanismo de los nuevos partidos.

¿Usted se compraría un chalé como el del líder de Podemos?, le ha preguntado Carlos Herrera. «No me voy a comprarme un chalé. Yo tengo ya una casa, desde hace muchos años, y espero que esta sea la última, disfrutarla muchos años y que usted los vea, por supuesto». Rajoy ha defendido que todo el mundo tiene derecho a pedir un crédito, «el problema está en que hubo quienes crearon la idea de que todos tenían que vivir poco menos que en una chabola y eso acaba pasando factura».