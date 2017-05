El SMS de Rajoy a Sánchez hace una semana: «Hablamos cuando tengas un minuto»

«Hablamos cuando tengas un minuto». El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, envió este SMS al móvil de Pedro Sánchez el lunes 21 de mayo, unas horas después de que el socialista acabara de ser proclamado vencedor de las elecciones primarias de su partido. Rajoy quería felicitarle personalmente y empezar a hablar de los principales asuntos de Estado que ocupan al Gobierno y a España. El minuto se hizo largo. Exactamente 10.080 minutos, o siete días completos, hasta que Sánchez ha tenido algo de tiempo para devolver la llamada a Rajoy.

Según el PSOE, ese día Sánchez recibió centenares de mensajes en su teléfono. Y al parecer se le debió de pasar el del presidente del Gobierno. Desde La Moncloa aseguran que el SMS se envió, exactamente con ese contenido: «Hablamos cuando tengas un minuto».

En su comparecencia del lunes 21 en la sede del PP, en la calle de Génova, Rajoy ya comentó que no había podido hablar con Sánchez por motivos de agenda, del ganador de las primarias, un mensaje que entonces no se entendió del todo. Los minutos pasaron, y los días también, mientras se criticó a Rajoy por no haber llamado a Sánchez.

El viernes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, aseguró que eran cuestiones protocolarias, y que la conversación se produciría en cualquier momento. El sábado, en Sitges, Rajoy comentó a los periodistas que hablaría con el dirigente socialista cuando tuviera un minuto. «Cuando lo tenga Sánchez», precisó. Sus palabras tampoco se entendieron del todo en ese momento.

Por fin, el minuto de Sánchez ha llegado este lunes, una semana después del SMS de Rajoy. Le ha llamado cuando el presidente se encontraba a punto de iniciar la cumbre bilateral España-Portugal. Rajoy iba en coche, hacia el embarcadero de Vega de Terrón, en Salamanca, pero ha atendido a Sánchez. La conversación ha sido fluida y normal, según La Moncloa, y ambos han quedado en seguir hablando.

La última vez que hablaron ambos fue el 29 de agosto, justo antes de la primera investidura fallida de Rajoy. Entonces, Sanchez reiteró su no es no y aseguró que el encuentro había sido perfectamente prescindible.