Rajoy se reúne con May en Malta para hablar del Brexit

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, llegó a Malta el jueves por la tarde para participar en la reunión informal de los 27 jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. Se trata de una cumbre para analizar el futuro de la UE tras el Brexit, por lo que no estará presente la primera ministra británica, Theresa May, aunque solo en parte. May sí participará en la primera sesión de trabajo sobre la inmigración, y se ausentará de la segunda. A primera hora, pidió a Rajoy una reunión bilateral para informarle de los avances del Brexit.

Rajoy y May se reunieron en octubre en Madrid, y allí el presidente del Gobierno dejó claro a la primera ministra británica que España defenderá, en las negociaciones del Reino Unido para abandonar la Unión Europea, que no se pueden aplicar condiciones distintas ni a las partes que forman ese país ni a los territorios que dependen de Londres, como es el caso de Gibraltar.

En esta ocasión, May ha pedido la reunión con Rajoy después de ser la primera líder mundial que se entrevista con Donald Trump como nuevo presidente de Estados Unidos, por lo que es posible que hoy se refiera a esa cuestión.

La reunión informal europea de Malta empezará con una primera sesión de trabajo sobre la inmigración, y en concreto se centrará en los flujos masivos de migrantes irregulares en la zona del Mediterráneo central. Los flujos han alcanzado registros máximos. Los líderes ven necesaria una respuesta inmediata y urgente, con Libia y alrededor de Libia, de donde parten la gran mayoría de los migrantes irregulares.

Al final de la mañana se hará la foto de familia en el exterior, y luego se desplazarán todos los líderes al otro lado de la bahía, para almorzar. Será en el almuerzo donde se espera que se intercambien impresiones sobre Trump, entre otros asuntos.

Ya por la tarde, y después de las conferencias de prensa previstas, se llevará a cabo la segunda sesión de trabajo, en este caso sin May. Ahí hablarán sobre el futuro de la UE y los desafíos tras el Brexit.