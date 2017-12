Rajoy reta a Iglesias a recurrir al TC si cree que no se cumple la Constitución en España El líder de Podemos acusa al presidente del Gobierno de violar los derechos sociales previstos en la Carta Magna

Ana I. Sánchez

@anaisanchezabc Seguir Madrid 13/12/2017 09:37h Actualizado: 13/12/2017 10:02h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cansado de que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, justifique su falta de respaldo a la Constitución en que esta no se cumple en España, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le a retado este miércoles a recurrir ante el Tribunal Constitucional todos los incumplimientos que considere que se están produciendo en España.

El jefe del Ejecutivo reaccionaba así después de que el líder de la formación morada le acusara una vez más de no respetar los derechos sociales que la Ley de Leyes otorga a los ciudadanos, como la vivienda, la libertad de expresión, la fiscalidad justa o la suficiencia económica de la tercera edad.

El cara a cara ha tenido lugar en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados donde Iglesias ha preguntado a Rajoy si considera que se cumple y aplica lo que dice la Carta Magna. «Quien dice si se cumple o no la Constitución es el Tribunal Constitucional. Si cree que no se cumple tiene la obligación de ir al TC que le dirá si tiene o no razón», le ha instado.

Rajoy ha continuado con tono jocoso. «Si dice que no se cumple en todos los casos que ha dicho los demás podemos pensar que no está cumpliendo con su obligación. Celebro que vuelva al redil constitucional pero necesitaría que defendiera la Constitución utilizando los instrumentos que ella le brinda».

El debate se ha producido una semana después de haberse cumplido el 39 aniversario de la Constitución y de que a Iglesias le llovieran las críticas por haber acudido este año a los actos, en plena campaña electoral catalana, cuando no lo hizo el año pasado. El presidente del Gobierno se lo ha echado en cara reprochándole que reivindique ahora la Carta Magna «cuando no ha sido un gran entusiasta» de la misma.

Y ha aseverado que en España la Constitución «se cumple y se aplica y la mejor muestra la hemos visto hace pocos días», ha señalado, poniendo como ejemplo la aplicación del artículo 155 en Cataluña y el propio recurso presentado por Podemos contra su uso. «Usted ha utilizado un instrumento que figura en la Constitución una muestra mas de que la Constitución se aplica y usted la usa», ha remachado.

Iglesias, previamente, le había acusado de usar la Carta Magna «como una bandera» y de no ser constitucionalista. «No lo son ni lo fueron en el 78», le espetó. También le ha echado en cara que Defensa preste tanques españoles «a cualquier descerebrado fascista», en alusión a los civiles que se subieron a un acorazado e insultaron desde allí al expresidente catalán, Carles Puigdemont.