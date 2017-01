Rajoy: Â«No sÃ© si le hago un favor, pero tengo muy buena opiniÃ³n de Javier FernÃ¡ndezÂ»

El presidente afrontó el coloquio del Foro ABC exhibiendo su versión más pura. Ni el Brexit, ni Puigdemont, ni Bárcenas, ni el desembarco de Trump, nada inmutó al presidente, que resolvió imperturbable las preguntas más incómodas

Elogio al líder del PSOE

La crisis del PSOE estuvo presente en el coloquio con el presidente del Gobierno moderado por Ángel Expósito. Isaac Blasco, Redactor Jefe de Fin de Semana de ABC, le tentó requiriéndole sobre el liderazgo del principal partido de la oposición.

—¿Lo mejor para el PSOE y para España sería que Javier Fernández liderara el PSOE?

Rajoy, poco amigo de inmiscuirse en casa ajena, dedicó elogios al presidente de la gestora, aun admitiendo que a Ferraz pudo saberle envenenado. «No sé si le hago un favor, a lo mejor no, pero no pasa nada. Tengo muy buena opinión del señor Fernández. Me parece un hombre sensato y razonable que ha logrado tranquilizar las cosas y está ayudando a que esto esté un poco mejor. Sin ánimo de fastidiar», afirmó.

Aznar, la gran evasiva

Había expectación por la resaca de las palabras críticas de Aznar de la víspera y en el Casino se vivió un momento mezcla de tensión, confusión y desenfado. La periodista Isabel San Sebastián formuló la pregunta de muchos:

–El presidente Aznar dijo textualmente: «Tenemos un país que se está desvertebrando social, política y territorialmente». ¿Comparte el diagnóstico?

Rajoy, que se tomó un tiempo para medir, sorpendió a todos con un lacónico: «Gracias por no insistir». El moderador, perplejo, le avisó: «Pero si he hecho una. Puedo hacer muchísimas más». Y el líder del PP zanjó:«Yo vengo aquí a dar mis opiniones, no a comentar las de los demás. No tiene ningún sentido». Expósito ya no insistió.

Asuntos internos del PP

Ramón Pérez-Maura, adjunto al Director de ABC, le inquirió por la crisis de identidad en el PP.

–Cada vez hay más militantes del PPque organizan actos reivindicando la defensa de valores que antaño eran referencias del partido. ¿Por qué cree que surge esa preocupación?

El líder del PP aplazó ese y otros debates ideológicos al congreso de febrero, donde, dijo, se revisan los «principios y valores» del partido. Y se fija posición. «Esto sucede en todos los partidos políticos de nuestro país, quizá el nuestro un poco más ordenado que los demás», fue su dardo a los rivales.

Otra pregunta recurrente fue sobre la continuidad de María Dolores de Cospedal al frente de la Secretaría General. Tampoco la quiso aclarar. «Eso, lo lógico es que se lo comente a los compromisarios cuando estemos todos reunidos», aunque añadió, socarrón: «Pero será una buena decisión, no le quepa a usted la menor duda».

También hubo desmentidos a portadas periodísticas. Expósito le trasladó la duda del periodista Carmelo Encinas:

–Hemos leído que pretende crear un comité de notables el el PP. ¿Es un antídoto contra Aznar?

–-Yo también lo he leído. (Risas).

–Ya, pero la pregunta no era si usted lo había leído, la pregunta era si esto es verdad o no.

–Mire, yo vengo aquí a dar mis opiniones no a comentar lo que dicen los demás.

–La pregunta es si va a crear un comité de notables en el PP.

–¿Cómo? Pues mire, no.

Otra cuestión que Expósito recogió del programa de Carlos Herrera fue sobre el extesorero del PP.

–Bárcenas dijo que con su llegada como líder del PP se acabó con Gürtel y con Correa. ¿-Qué hacía o vio que hacía Correa para acabar con ellos?

Rajoy tiró aquí de manual:«Este es un asunto que está en los tribunles y creo que es bueno que estemos a lo que nos digan los tribunales y les dejemos trabajar con tranquilidad y la independencia y libertad debidas».

Sobre Cataluña

La cuestión soberanista volvió a copar el turno de preguntas. El columnista de ABC Hermann Tertsch fue al grano:

–¿No ha llegado el momento de reestablecer el imperio de la ley en Cataluña como mensaje a toda España?

Rajoy aseguró su vigilancia. «Se han tomado muchas decisiones en los últimos tiempos en Cataluña que van contra la ley y todas sin excepción las ha recurrido el Gobierno que yo presido ante el Tribunal Constitucional. Y en todos los casos sin excepción el TC le ha dado la razón al Gobierno». Luego redundó en su máxima: «Pueden tener la total y absoluta certeza de que no se va a producir nunca que la ruptura de la unidad nacional».

Dejó también un recado a Carles Puigdemont, de visita en Bruselas sin recepción oficial: «Fue a una sala del Parlamento. Le han dado el trato que se merecía. Y punto».

Carlos Herrera aludió al nuevo inquilino de la Casa Blanca:

–¿Piensa el Gobierno de España indignarse también con la supresión del español de tantas webs en Cataluña?

Rajoy excusó al nuevo equipo de Donald Trump porque dice que su web «está en construcción» y demandó el bilingüismo en la de la Generalitat. Luego, Moncloa aclaró que se refería a la web de otras instituciones catalanas.

El presidente salvó el ataque de Trump a la prensa aludiendo al patrón de los periodistas, que se celebró ayer: «Yo siempre estoy con el patrono».