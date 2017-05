Rajoy no se inmuta ante SÃ¡nchez: Â«No habrÃ¡ adelanto electoralÂ»

«No voy a disolver la Cámara. Con el PSOE para mí no cambia nada». España es un trasatlántico que marcha en la buena dirección económica y el gobierno de Mariano Rajoy no piensa desviar el rumbo por más que el nuevo timón de Pedro Sánchez en el PSOE genere oleaje adverso para el PP. «Todo sigue igual. Hablaremos con el PSOE si quiere y nos entenderemos si quiere», ha sido el mensaje interno de Rajoy a su partido, que en la resaca de las primarias socialistas teme que el sanchismo pueda frutrar la legislatura.

Con o sin el apoyo de Sánchez, la intención de Rajoy sigue siendo agotar su mandato. Aunque ha reconocido que la mejor opción sigue siendo pactar con los socialistas las grandes cuestiones, ha dicho que si esto no es posible buscará «otras mayorías», como ha hecho en el caso de los Presupuestos o de la reforma de la estiba, donde ha llegado a acuerdos con PNV y PDeCAT, respectivamente.

La estabilidad sigue siendo la obsesión de Rajoy, que no pulsará el botón electoral ni aunque la izquierda amague con mociones de censura. «No, en absoluto, no va a haber adelanto de elecciones. No lo va a haber. Después de lo que hemos vivido en España, del disparate de 2016 (con dos elecciones generales consecutivas) conmigo no cuenten para generar inestabilidad», ha sentenciado el jefe del Ejecutivo.

El presidente ha reconocido que aún no ha llamado al líder del PSOE, con el que no mantiene ningún tipo de sintonía, ni personal ni política. «Lo llamaré, si no lo he hecho ayer por la noche, o hoy por la mañana era para no molestarle. No va a haber adelanto electoral», ha insistido irónico ante las reiteradas preguntas de los periodistas en Génova en una comparecencia que ha sido muy tensa. Al margen de las primarias socialistas, Rajoy asegura que su gran preocupación es la ofensiva separatista de Cataluña.

Y confía en que frente al desafío independentista el apoyo de Ferraz siga siendo incondicional, por más que Sánchez coquetee con el concepto de nación. «No puedo pensar cosa distinta que el PSOE va a defender la unidad de España y soberanía nacional», ha concluido.