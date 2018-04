EFE | Vídeo: Méndez de Vigo sobre la puesta en libertad de Puigdemont: "Es una cuestión entre jueces, no entre gobiernos" ATLAS

Rajoy: «No he hablado con Merkel, es una cuestión entre tribunales» El presidente recuerda que el Supremo está estudiando recurrir la decisión de no entregar a Puigdemont por rebelión

Mariano Calleja

@Marianocalleja Seguir Sevilla Actualizado: 07/04/2018 12:39h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las declaraciones de la ministra alemana de Justicia, la socialdemócrata Katarina Barley, al calificar de «absolutamente correcta» la puesta en libertad de Puigdemont han sentado muy mal en el Gobierno de Rajoy, pero el presidente mantiene la posición oficial: es una decisión de un tribunal y no ha hablado con Merkel ni piensa hacerlo por este tema.

Rajoy ha hecho estas declaraciones al llegar esta mañana a la Convención Nacional del PP, que se celebra en Sevilla. El presidente ha recordado que la responsabilidad de su Gobierno ha sido poner en marcha el artículo 155 para restablecer la legalidad en Cataluña. El resto son decisiones judiciales que el Gobierno «acata» siempre, porque en eso consiste la separación de poderes y el Estado de Derecho.

«El Gobierno ha asumido su responsabilidad, que es poner en marcha el artículo 155 de la Constitución, para restablecer la legalidad en Cataluña. Esa es la responsabilidad del Gobierno y a partir de ahora es necesario que se forme un Gobierno en Cataluña y quienes pueden hacerlo asuman también su responsabilidad. Necesitan un candidato viable, alguien que pueda serlo, que cumpla la ley, porque la ley tenemos que cumplirla todos», ha explicado primero Rajoy, cuando se le ha preguntado por las declaraciones de la ministra alemana.

«A partir de ahí, lo demás son decisiones judiciales, que yo siempre he dicho y voy a reiterar ahora, que las decisiones judiciales se cumplen y se acatan, porque eso es el Estado de Derecho y el imperio de la ley», ha advertido.

«Se cumplen y acatan las decisiones tanto de los tribunales españoles como de los demás, cada uno en el ámbito de su competencia. Ahora, hay una situación judicial en Alemania, que todos conocemos. El Tribunal Supremo y la Fiscalía española han dicho que están estudiando cómo poder juzgar a Puigdemont por rebelión, y la fiscalía alemana ha apoyado a la fiscalía española y al tribunal Supremo español».

Rajoy ha remarcado que Puigdemont sigue siendo un prófugo de la Justicia española, pero esa situación excede de la responsabilidad del Gobierno: «El señor Puigdemont en España es una persona que está procesada, y una persona que es prófuga de la Justicia. Pero son temas en los que el Gobierno no debe entrar. El Gobierno debe preocuparse de cumplir con su responsabilidad, y lo ha hecho, al aplicar el artículo 155 para que la ley se cumpla».

En esa línea, Rajoy descarta por completo hablar con Merkel por este asunto: «No he hablado con Angela Merkel ni tengo pensado hacerlo porque esta es una cuestión de los tribunales. Eso es la separación de poderes y los gobiernos no intervienen en nada para ello».