Rajoy no descarta un Consejo de Ministros el día 16 por Cataluña

«Con toda tranquilidad y toda moderación, digo que no habrá referéndum el día uno de octubre». Paso firme y mirada larga, así empieza su retiro estival en Pontevedra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien anticipó que «no es imposible» la convocatoria de una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros el próximo 16 de agosto si finalmente el Parlamento catalán decide admitir a trámite la proposición de ley para la celebración del referéndum.

«En principio, yo no lo descarto», expresó Rajoy, que indicó que aunque la próxima reunión de su gabinete está prevista para el 25 de agosto «es posible que pueda haber una antes», pero «no está decidido todavía». Rajoy no quiso modificar su agenda, pero está alerta ante los últimos pasos del independentismo. De entrada, el Ejecutivo celebra los últimos pasos dados por el Tribunal Constitucional. «La ley y la democracia no se pueden separar y no se van a separar [...] Seguiremos trabajando defendiendo la democracia, la ley y las normas que nos hemos dado entre todos y que nos obligan a todos: a los gobernantes, a los que no lo son y a todos los ciudadanos», señaló Rajoy.

El líder del Ejecutivo valoró comoque el TC ratificara que «no se podía aprobar la ley en 24 horas para convocar el referéndum , que es ilegal»: «España es una democracia avanzada donde rige la ley y el Estado y no puede un gobernante jactarse de que va a incumplir la ley», insistió.

Desde el Gobierno no dudan en establecer un vínculo entre los ataques a intereses turísticos en Barcelona y el enquistamiento del proceso independentista porque, en palabras del presidente, «la CUP ha condicionado el nombre del presidente de Cataluña y después todo el proceso. Cuando alguien se acuesta con gente así se expone a todo esto».

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy , acompañado por el presidente de la Autoridad Portuaria de Marín, José Benito Suárez - EFE

Es el mismo esquema que manejan en Ciudadanos. «Hasta el propio Puigdemont sabe que ese referéndum no se va a celebrar», señaló ayer el número dos de Cs, José Manuel Villegas.

La formación de Rivera reconoce en privado que va a ser muy difícil controlar que en Lérida o Gerona no se produzcan simulacros de votación en algunas poblaciones, pero apuntan a la importancia de lo que suceda en Barcelona como termómetro de la situación el 1 de octubre.

Narbona: «Es un simulacro»

En cambio, en el PSOE parecen resignarse al hecho de que el 1-O algo pasará. La presidenta de los socialistas, Cristina Narbona, anticipó que será un «puro y simple recuento sin ningún valor jurídico». Narbona pidió a los catalanes en una entrevista en la Cadena Ser que no legitimen con su participación un «simulacro» de referéndum que solo va a generar frustraciones, a la vez que pidió al Gobierno «mesura y proporcionalidad».