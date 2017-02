Rajoy mantiene a Cospedal y otorga a Maillo la coordinación del PP

El líder del PP, Mariano Rajoy, ha decidido mantener a María Dolores de Cospedal como secretaria general del partido, y ha elegido a Fernando Martínez-Maillo para ocupar el cargo de coordinador general y responsable electoral y de organización.

Rajoy ha anunciado los nombres elegidos para el nuevo comité ejecutivo nacional y también ha confirmado en sus puestos a todos los miembros del comité de dirección, de forma que mantiene como vicesecretarios a Javier Arenas, Javier Maroto, Pablo Casado y Andrea Levy.

«Son los que había, no los he cambiado. Lo han hecho bien, y en esta vida se cambia lo que no funciona, lo que funciona no», ha subrayado el presidente del Gobierno tras anunciar su decisión.