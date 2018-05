Rajoy: «Mi mayor adversario es Podemos, y no Ciudadanos» El presidente intentará recomponer el pacto con Rivera sobre el 155: «Estamos de acuerdo en lo fundamental»

Mariano Calleja

@Marianocalleja Seguir Madrid Actualizado: 10/05/2018 09:57h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha quitado toda importancia al anuncio de ruptura que hizo ayer Ciudadanos, que acusó al Ejecutivo de «dejación de funciones» con el 155. En una entrevista en Antena 3, Rajoy ha asegurado que su mayor adversario no es Ciudadanos, sino Podemos, y ha anunciado que hará lo posible para recomponer la relación con Albert Rivera.

«No lo doy por roto», ha asegurado Rajoy, respecto al acuerdo con Ciudadanos. «Tampoco hay que darle tanta importancia a un debate que dura dos minutos en el Parlamento. Hemos ido juntos hasta este momento y espero que lo estemos en el futuro. Lo importante es que en lo fundamental estamos de acuerdo, como la defensa de la unidad de España». Rajoy se ha mostrado convencido de que PP, PSOE y Ciudadanos, «que hemos ido juntos en un tema tan difícil como el 155, continuaremos juntos. Es un episodio poco importante en un asunto que es el más importante en mucho tiempo».

«Hay que hablar. Estoy optimista, el pacto hay que mantenerlo, ha funcionado, estamos hablando de la unidad de España y haré todo lo necesario para mantener ese pacto», ha asegurado el presidente, quien, por ciento, se ha referido también al término que empleó en el Congreso, «aprovechategui»: «Lo de aprovechategui me salió, a veces se utiliza de forma coloquial. Pero no sabía que era vasco, sería buscarle 17 pies al gato».

En esta situación de crisis con Ciudadanos, Rajoy ha explicado por qué Podemos es su mayor adversario: «Para mí el mayor adversario que tengo es Podemos, tiene unos planteamientos que distan bueno de lo que creo que es bueno para España. Al PP le han votado muchas veces los españoles porque han querido».

En el horizonte más cercano, Rajoy espera que haya un Gobierno legal en Cataluña lo antes posibles. El plazo antes de la repetición de elecciones acaba el 22 de mayo. En todo caso, a él le parecería un «disparate» volver a las urnas. Y ha ofrecido abrir un «proceso de diálogo» con el nuevo Gobierno autonómico catalán.

Negociaciones con el PNV

Precisamente, y en relación con las negociaciones que ha tenido con el partido de Antoni Ortuzar para aprobar las cuentas públicas de 2018, ha explicado que él no ha negociado con el PNV nada sobre la Seguridad Social, sobre prisiones, sobre los presos terroristas o sobre la no presentación de un recurso contra el voto delegado del diputado independentista Comín. En ese sentido, ha subrayado que solo ha negociado sobre los Presupuestos con los nacionalistas vascos.

Sobre las encuestas, Rajoy ha mostrado, una vez más, su total escepticismo, y para ello ha recordado una entrevista que le hizo Antena 3 en febrero de 2016, cuando se le preguntó también por las encuestas: «Estaban empatados los cuatro partidos. Cuatro meses después, hubo elecciones y bajaron Podemos, Ciudadanos y el PSOE y ganó el PP con 14 escaños más. Las encuestas me las tomo con humildad y cuando no hay el horizonte una convocatoria de elecciones prevista, tienen la importancia que tienen».

El presidente ha reconocido que se llevó un «disgusto» cuando conoció el vídeo de Cristina Cifuentes, sobre el supuesto hurto de las cremas en un supermercado: «Me llevé un disgusto, desconocía la existencia de ese vídeo. me llevo un disgusto siempre que se producen acontecimientos que a la gente no le gusta, sea de mi partido o no. Siempre que son actuaciones contra el sentido común».

Rajoy ha subrayado que «Cristina Cifuentes ha dimitido por causas que nada tienen que ver con su gestión. Las cosas en la Comunidad de Madrid van bien». Rajoy ha recordado que Esperanza Aguirre dejó la Presidencia para ser candidata a la Alcaldía, y a Ignacio González «no lo eligieron». Sobre Alberto Ruiz Gallardón, ha asegurado que tiene una «magnífica opinión, es una persona honrada, decente y competente» y no cree que se vea afectado por la Operación Lezo.

Al referirse al posible acercamiento de presos terroristas, tras la disolución de la banda asesina ETA, ha dejado claro que no va a cambiar su política, porque «ha sido muy eficaz». Rajoy he defendido su política de no moverse y quedarse quieto: «Yo no me he movido». Y ha insistido en que lo importante es seguir cumpliendo la ley.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha referido a la mala relación que mantienen la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y la secretaria general del PP y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. Rajoy ha asegurado que es un tema «menor e irrelevante», y en todo caso le parece «muy machista» hablar de eso.

«Es un tema menor, muy machista, e irrelevante. Son dos personas que trabajan muy intensamente. Estoy muy orgulloso y satisfecho de su gestión. El Gobierno funciona muy bien, está perfectamente coordinado, y mis problemas no vienen de ahí», ha explicado Rajoy. Sus problemas vienen, ha añadido, «de Cataluña, y vienen de la economía española. Hemos dado un salto adelante importante. Pero quiere crear 20 millones de empleos».