Rajoy: «Ha llegado el momento de que se imponga la ley» El presidente del Gobierno defiende que el 155 «no es contra Cataluña, sino para impedir que se abuse de Cataluña»

Itziar Reyero

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha hecho este viernes una encendida defensa de la aplicación del artículo 155 para devolver a Cataluña a la legalidad. Un mecanismo constitucional de emergencia para hacer frente a «un desafío de proporciones inéditas», ha señalado.

Rajoy se ha dirigido al Pleno del Senado para pedirle el apoyo a las medidas del Ejecutivo, que pasan por el cese inmediato del presidente de la Generalitat y sus consejeros, y la próxima convocatoria de elecciones, antes de seis meses.

«Ha llegado el momento de que se imponga la ley, no contra Cataluña, sino para impedir que se abuse de Cataluña», ha asegurado Rajoy, reivindicando que ante el grave desafío planteado, el mayor de la etapa democrática, «España tiene derecho a defenderse».

Ante las voces que aún llegan del PSOE, Podemos o PNV para explorar una salida de emergencia que evite el 155 en Cataluña, Rajoy ha confirmado que no hay vuelta atrás. Ningún resquicio de duda en su discurso.

El jefe del Ejecutivo ha acusado a Carles Puigdemont de ser el único responsable de llegar a esta situación. «Fue él quien eligió que el proceso que establece el 155 de la Constitución continuara adelante. Él y solo él», ha señalado tras censurar que haya roto cualquier cauce para el diálogo dentro de la ley. Malogró todas las «oportunidades de hacerlo», ha continuado. «Prefirió mandar cartas, la última especialmente desafortunada. Bastaba con la respuesta explícita del Govern, bastaba con mantener los comportamientos propios de cualquier democracia», ha insistido de quien reconoce ha sido el peor interlocutor posible en toda su vida política.

Rajoy ha afirmado que su Gobierno no puede «asistir impertérrito» ante la deriva separatista y ha defendido las medidas previstas al amparo del 155 para hacer que Cataluña vuelva a la legalidad, recobre la convivencia, mantenga la recuperación económica y vaya a elecciones para poner fin a una legislatura que concluye situándose fuera del marco constitucional.

«Lo que amenaza Cataluña no es el 155 sino la actitud del Gobierno de la Generalitat. De lo que hay que salvar a Cataluña no es de la aplicación de un artículo constitucional, sino de los estragos que están causando las conductas anticonstitucionales. De lo que ha que proteger a los catalanes no es del imperialismo español, sino de una minoría que de forma intolerante (...) pretende someter a todos los catalanes al yugo de su doctrina», ha reseñado en un discurso muy aplaudido por la bancada del PP.