Rajoy da largas a la comisión de investigación sobre el PP y Rivera le tacha de caradura

Bronco debate el que han mantenido este miércoles en el Congreso el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, a cuenta de la comisición de investigación sobre la financiación ilegal del PP incluida en el pacto de investidura firmado por ambos grupos.

Un duelo en el que ha quedado claro que Rajoy no tiene ninguna gana de cumplir ese punto del pacto, lanzándole a Rivera la recomendación de que deje de pensar en el pasado y mire al futuro. «Lo positivo sería que mirásemos hacia el futuro porque si miramos mucho hacia el pasado nos puede pasar como a la mujer de Lot que quedó convertida en estatuta de sal», le ha espetado.

Ha justificado su posición en que ya existe en el Congreso una subcomisión para la financiación de los partidos políticos en la que comparecerán todos los tesoreros. El pacto establece que la investigación debe referirse exclusivamente al PP.

La respuesta más receptiva del jefe del Ejecutivo ante el cumplimiento de este punto ha sido una oferta a debatir si realmente es positiva, a qué fecha debería remitirse, a cuántos partidos debe afectar o donde donde crearse, abriendo la puerta a derivarla al Senado. Una propuesta que ha sido recibida con abucheos desde la banacada naranja e incluso la socialista.

Efectivamente, el pacto alcanzado permitiría esta última opción dado que no se especifica en el mismo en qué Cámara debe crearse esa comisión de investigación. Pero de crearse en el Senado estaría controlada completamente por el PP ya que que en esa Cámara los populares cuentan con mayoría absoluta.

Todas estas salidas han acabado sacando de las casillas al líder de la formación naranja, ya dolido por las dificultades que a su juicio el PP está creando para no reducir los aforamientos ni los mandatos del presidente. Tal ha sido así que Rivera, desde su escaño, ha llegado a tocarse la mejilla durante la intervención del jefe del Ejecutivo acusándole así de caradura por no mantener sus compromisos.

Previamente, ya le había acusado veladamente de ello haciendo referencia una y otra vez a que la palabra de Rajoy no tiene validez. «Todo va bien hasta que hablamos de corrupción, entonces no cumplen, no tienen palabra», le ha afeado, acusándole de tener una doble vara de medir cuando se trata de actuar contra esta lacra.

«Cuando la corrupción es del PSOE o Convergència quieren investigar rápido pero cuando es suya dicen que hay que debatirlo», le acusó. Recordó como argumento las comisiones de investigación impulsadas por el PP en Cataluña ante el caso Pujol y Andalucía por la trama de los ERE.

Además, le ha advertido de que esa comisión de investigación se pondrá en marcha con o sin el PP. «Van a venir y habrá comision investigación. Confiamos en que usted tenía palabra, y no está cumpliendo. Le pido que cumpla su palabra porque con o sin ustedes aquí se va a poner en marcha la comisión de investigación».

Se refería así a la petición registrada en ese mismo sentido por el PSOE y que de partida cuenta ya con el apoyo de Podemos, los nacionalistas y probablemente de Ciudadanos si se considera finalmente traicionado.

A ella se ha referido directamente el portavoz socialista, Antonio Hernando, durante su turno de preguntas a Rajoy al que ha avisado de que «aunque se salte a la torera su pacto con otra fuerza política» su partido tendrá que dar explicaciones en el Congreso sobre su supuesta financiación ilegal y la presunta existencia de una caja B.

«Deje de manosear a la Justicia en aquellos casos que les afectan directamente. Dejen de destruir pruebas porque la Justicia va a llegar hasta sus últimas consecuencias y la política también», ha avanzado de manera tajante.