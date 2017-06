La dura sentencia del Tribunal Constitucional contra la amnistía fiscal aprobada en la primera legislatura del Gobierno de Mariano Rajoy ha servido este miércoles a la nueva portavoz socialista, la exmagistrada Margarita Robles, para estrenarse en el cargo.

Ha exigido al jefe del Ejecutivo la asunción de responsabilidades pero lo ha hecho con un tono menos contundente y hostil que el que solía gastar el anterior portavoz socialista, Antonio Hernando, pese a que ahora el PSOE de Pedro Sánchez está más lejos del PP de lo que lo estaba en los tiempos en que la gestora controlaba el partido. Ha dedicado parte de su intervención a leer las conclusiones de la sentencia del TC lo que le ha restado tiempo para sorprender al jefe del Ejecutivo y atacarle con argumentos nuevos.

Rajoy, visiblemente cómodo, no ha dudado en salir al contraataque y ha echado en cara de Robles que en el pasado el PSOE lanzara dos amnistías fiscales durante los dos Gobiernos de Felipe González. «Con la última de PSOE en el 91 España estaba en una situación boyante, las rentas afloradas no pagaban y los defraudadores no se identificaban y con nosotros sí», señaló.

Subrayaba así las diferencias entre las amnistías socialistas y la aprobada por el PP, que justificó por encontrarse España en ese momento en una situación de «prequiebra» y al borde del rescate por la herencia socialista. «Hubo que tomar decisiones que en otras circunstancias no se hubieran tomado. Con la amnistía se obtuvieron ingresos adicionales y 40.000 millones que tributaron siempre. Amnistías se han hecho en otros países importantes como Reino Unido, Italia y Estados Unidos», prosiguió.

Robles le había exigido que acatara la sentencia y adoptara medidas: «como hombre de derecho no puede quedarse al margen». De hacerlo, «¿con qué fuerza moral va a pedir que se haga caso a otros pronunciamientos del Tribunal Constitucional?», prosiguió retóricamente en alusión a la convocatoria de un referéndum ilegal en Cataluña. «¿Con qué fuerza moral va a decir a los ciudadanos que contribuyan, en un momento como el que estamos, a las arcas tributarias?», abundó.

El jefe del Ejecutivo replicó entonces que el Tribunal Constitucional señala en la misma sentencia que su fallo «no producirá efectos y «lo demás son jucios de valor». Calificó entonces de «ruido» las protestas y las exigencias socialistas. La exmagistarda insistió en que la sentencia concluye que el Estado abdicó de sus deberes en un tema tan importante como la contribución de los ciudadanos y legitimó a los defraudadores.

Robles sí estuvo rápida para objetar a Rajoy en su primera réplica, después de que éste espetara que no valora las sentencias de los tribunales sino que «las acato todas porque no es conveniente que el presidente de Ejecutivo se dedique a entrar en polémicas con las sentencias de los tribunales». «Sería bueno que otros ministros hicieran lo mismo con las sentencias que no les resultan agradables», arguyó Robles. Fue el único momento fresco del duelo entre ambos.

La amnistía fiscal ha seguido siendo usada por el PSOE pero también por Podemos durante el resto de la sesión en distintas preguntas al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al que han exigido su dimisión inmediata.