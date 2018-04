Rajoy: «Es indigno que ETA pretenda establecer distinciones entre las víctimas» El presidente del Gobierno valora el comunicado de la banda terrorista en una entrevista concedida al diario «Última Hora»

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se pronunció este fin de semana sobre el comunicado emitido el pasado viernes por ETA, en el que la banda terrorista pedía perdón por sus crímenes de una forma selectiva, ya que sólo lo hizo por las víctimas consideradas ajenas al «conflicto». De manera genérica, ETA reconocía en dicho comunicado el «daño causado» y mostraba «respeto» hacia «los muertos, los heridos y las víctimas» de sus acciones terroristas.

En una entrevista concedida en exclusiva al diario «Última Hora», publicada este lunes, Rajoy hace una valoración del citado comunicado. En relación a las víctimas de ETA, el presidente señala que «todas ellas han sido golpeadas por su barbarie y es indigno que pretendan establecer distinciones entre unas y otras». Para el presidente, todas las víctimas «merecen siempre nuestro reconocimiento y nuestro apoyo, por lo que han pasado y porque son el referente inexcusable de la victoria de la democracia sobre ETA».

«ETA ha sido derrotada, por el estado de Derecho, por todos los españoles de bien, y este comunicado no es más que la constatación de esa derrota. No consiguió ninguno de los objetivos que tenía, no ha obtenido ninguna ventaja por matar, ni por dejar de matar y no conseguirá ninguna ventaja por desaparecer» afirma Rajoy, para reiterar a continuación: «En primer lugar siempre tenemos que tener presentes a las víctimas de la banda terrorista».

En la entrevista, Rajoy aún plantea una última cuestión sobre la banda terrorista. «ETA tiene que desaparecer porque ese es el único camino que le queda tras su derrota operativa y policial y en ningún caso desaparecen los delitos cometidos ni la responsabilidad por los mismos», concluye.

Sobre la política balear

Rajoy asistió el pasado sábado a la convención sectorial sobre turismo organizada por el PP en la capital balear. Durante la mencionada entrevista, el mandatario popular responde también a otras cuestiones, por ejemplo acerca de la relación del Gobierno central con el Ejecutivo que preside la socialista Francina Armengol. Cabe recordar que Armengol gobierna con el apoyo de MÉS por Mallorca, MÉS por Menorca y Podemos. «Yo aspiro a tener con el Gobierno balear, como con cualquier otro gobierno autonómico, una relación leal y fructífera en beneficio de los ciudadanos, al margen de algunos desencuentros lógicos», señala.

Entre esos desencuentros se encontrarían los relacionados con cuestiones económicas o lingüísticas. Así, el presidente se muestra contrario a la «ecotasa», reimplantada en esta legislatura. En ese contexto, añade que «no cuidar el turismo, ponerle trabas sin sentido, es absolutamente incomprensible».

Rajoy también se muestra crítico en relación al decreto de Armengol que regula el conocimiento de catalán que deberán tener los médicos y enfermeros que deseen trabajar en la sanidad pública a partir de ahora. «Yo si voy al médico lo que quiero es que me atienda un buen médico, que haya hecho méritos en su carrera de medicina para ocupar el puesto que ocupa, que se haya formado en disciplinas distintas de la medicina, o sea un estupendo especialista, y que yo salga de allí con la tranquilidad de que me ha atendido un excelente profesional», recalca. Para el presidente, «se puede promocionar y defender una lengua sin adoptar este tipo de medidas tan excluyentes», pues a su juicio «usar la lengua como elemento para crear ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda es una barbaridad».

Preguntado acerca de si cree que hay riesgo de expansión del nacionalismo en el Archipiélago con el actual Ejecutivo autonómico, Rajoy explica que «Baleares es una comunidad con una personalidad propia muy marcada, con una historia y una tradición muy arraigadas en el conjunto de España» y añade que «ello no tiene por qué traducirse en políticas de exclusión o imposición como hemos visto en otros lugares». En ese sentido, el presidente no cree que «ninguna persona quiera para su comunidad la fractura social que se vive en Cataluña».