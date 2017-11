Rajoy, indignado por las «enormes mentiras» de Rovira: «Es una vergüenza, intolerable» El presidente del Gobierno subraya las buenas relaciones que mantiene con el Ejecutivo belga

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha referido esta tarde, a la salida de la cumbre social de la UE que se celebra en Gotemburgo, a las palabras de la dirigente de ERC Marta Rovira, quien ha asegurado que el Ejecutivo amenazó a la Generalitat con «muertos en la calle« si no se ponía fin al desafío independentista. «Esto es una vergüenza, una gran mentira, absolutamente intolerable», ha advertido Rajoy.

«Eso es una vergüenza, ya no hay calificativo que tenga yo para aplicar a esa afirmación. Es absolutamente falso, es una enorme mentira y sobre todo es una vergüenza. En la vida no vale todo cada uno pueda defender sus posiciones como quiera pero esto es intolerable», ha afirmado el presidente Rajoy.

Rajoy ha dado por «absolutamente superada» cualquier diferencia que pudiera haber con el Gobierno belga. Sobre la reunión mantenida esta misma mañana con el primer ministro, Charles Michel, ha explicado que no han hablado del asunto catalán. «Ya en su momento quedó muy claro que la justicia belga y la justicia española son independientes y por tanto los gobiernos nada tenemos que hacer en esa materia. Hemos hablado de asuntos bilaterales, de la construcción de Europa, con posiciones comunes, de la Agencia del Medicamento, de Europol, de la Autoridad Bancaria. Pero las relaciones bilaterales están magníficas y eso es muy positivo. Los jueces tienen que hacer su trabajo, y los Ejecutivos, el suyo».

Sobre la decisión que se pueda tomar respecto a Puigdemont, sobre el que pesa una orden europea de detención dictada por España, Rajoy ha mostrado su confianza en la Justicia: «Confío en el Poder Judicial, respeto y acato las decisiones. Es uno de los valores fundamentales de la UE, el respeto a la ley, el Estado de Derecho y la división de poderes. Como empecemos a poner en tela de juicio eso, no iremos por el buen camino. No me oirán decir más que eso».

Este lunes se decidirá la sede de la Agencia del Medicamento. Rajoy cree que Barcelona, técnicamente, es la mejor, y la batalla ya se ha dado: «La batalla la hemos dado. Barcelona es una gran ciudad, hay una industria del medicamento muy importante. Razones técnicas hay todas para que Barcelona gane esa batalla. Luego, ya lo veremos».