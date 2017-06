Rajoy, a Iglesias: «Usted no debe ser presidente porque sería letal para los españoles»

En el Gobierno de Rajoy se respiraba ya una sensación de victoria mientras Pablo Iglesias cumplía su segunda hora de discurso en la moción de censura que se debate en el Congreso. En el entorno del presidente están convencidos de que Rajoy ha ganado ya en el fondo y en la forma, y Podemos puede salir escaldado de su propia moción. Cuando el líder de la formación populista ha acabado su larguísimo discurso, Rajoy ha vuelto a tomar la palabra. Y ha sido para decir que Iglesias no puede ser presidente porque sería letal para los españoles.

La estrategia de Podemos en el debate, al tomar primero la palabra Irene Montero para atacar al PP por la corrupción, con un discurso de más de dos horas, y dejar para después la intervención de Iglesias, se ha vuelto en su contra. Cuando el líder de Podemos ha tomado la palabra, el debate parecía ya decidido, y su intervención ha resultado tediosa y pesada. Rajoy, que decidió responder a Montero justo después de su discurso, logró así ralentizar el debate y postergar a Iglesias a un segundo plano, del que el dirigente de Podemos ya no ha podido salir.

Rajoy ha resumido así el discurso de Iglesias: «Hemos escuchado un discurso donde ha primado el pasado, una lectura torcida de la historia y alguna que otra anécdota, como cuando ha hablado de la relación del PP y del Frente Nacional», y acto seguido ha recordado los elogios de Marine Le Pen a Podemos.

El presidente ha explicado que los españoles no quieren que Podemos ocupa la Presidencia del Gobierno. «Cuanto más le conocen, menos le votan. Cómo es posible que siendo tan brillante, tan sensible y tan cercano a la gente, esa misma gente muestre su preferencia por los demás». «Los españoles somos plenamente conscientes de que un gobierno presidido por usted sería letal para el bienestar general y para el modelo de convivencia que nos hemos dado».

«Señor candidato usted no debe ser presidente del Gobierno, por el sucedáneo de programa de Gobierno que ha presentado y por lo que ha dicho y ha hecho. Usted no debe ser presidente del Gobierno porque su devoción por la política como un mero espectáculo le incapacita como gobernante a los ojos de los españoles», ha afirmado Rajoy.

«Un Parlamento es mucho más que una tertulia o una asamblea de facultad. En el Parlamento está representada la soberanía nacional. Le inhabilita esa insolencia deliberada que muestra ante la casta en cualquiera de sus encarnaciones. Ante ella todo vale lo cual le permite emplear la libertad de palabra para distribuir procacidades con toda impunidad».

Rajoy, en un tono muy directo y a veces coloquial, ha criticado la «liturgia redentora, ese manto de marginalidad y rupturismo» que Iglesias reclama, «ese formato televisivo, afectado y teatral de su vida pública. Se ve que el hábito hace al monje mucho más de lo que se supone».

Rajoy cree que «Iglesias necesita ese estilo desabrochado, esa palabrería inflamada y esa indignación que gasta habitualmente». Pero esa actitud, ha añadido el presidente, le inhabilita para ser presidente del Gobierno de España. «Hay algo todavía peor: su enfermiza obsesión para dividir con raya roja en ciudadanos buenos y malos, nosotros y ellos, los ciudadanos de primera y todos los demás. Y en esa clasificación el PP ocupa la cúspide del mal». En ese sentido, cree que la moción está hecha para que el PSOE decida de qué lado de la raya quiere estar. Todo ello, dijo, con un discurso revanchista. «Cuanto mejor le va a España, más distancia se abre entre su discurso y la realidad. Necesita faltar a la verdad porque sino se le cae el castillo de naipes».

Pero el presidente cree que Podemos no puede gobernar España por otros motivos también, como por su actitud de acoso contra el discrepante. «No deben gobernar España quienes han dirigido actuaciones de acoso contra adversarios políticos, en la universidad o sus propios domicilios. Y eso lo han hecho ustedes». «Yo no les haría un escrache a ninguno de ustedes nunca», ha afirmado Rajoy. «Ahí puede estar tranquilo, no sé si puedo decir lo mismo».

«Montar el pollo»

Rajoy ha subrayado que para Podemos el Parlamento es un lugar para «montar el pollo», algo muy diferente a su visión: «Cuando usted y yo hablamos de democracia, hablamos de cosas distintas. Tengo un concepto de división de poderes muy diferente. El Parlamento es el pilar básico del sistema democrático, de la voluntad política de la nación y todos los españoles. Para usted, el Parlamento es un lugar para montar el pollo».

Rajoy ha expuesto los peligros que supondría la investidura de Iglesias como presidente para los españoles. Primero ha aprovechado para hacer un balance de la situación económica, y frente a ello cree que Iglesias plantea rectificar una a una las políticas que han cortado la crisis. «El incremento desatado del gasto público, la marcha atrás de las reformas y la subida de impuestos, como ustedes proponen, solo serviría para volver a las andadas».

El presidente ha hecho política ficción: si gana Podemos la moción, o incumple lo que proponen o su radicalidad llevará a España de nuevo a la crisis. «Su política económica haría mucho daño al bienestar del conjunto de los españoles».

Otra razón que ha dado Rajoy es la visión de España de Iglesias. «Para mí España es un proyecto compartido de vida, nos une nuestra voluntad democrática de vivir juntos», ha señalado el presidente. «Decidimos entre todos el Estado Autonómico, el que ha dotado de mayor nivel de autogobierno de las nacionalidades y regiones». «Quiero saber exactamente qué piensa usted sobre eso», le ha instado a Iglesias. «Tiene una magnífica oportunidad para aclararse y para aclararnos lo que piensa sobre su país. Si me convenciera en este asunto estaría dispuesto a votarle...», ha ironizado.

Rajoy ha aprovechado para «desmontar la falacia del derecho a decidir» y ha querido llamar a las cosas por su nombre: «Referéndum de autodeterminación, de eso estamos hablando». Ha recordado que el «derecho a decidir» no existe en derecho internacional y en ningún lugar del mundo. El presidente ha explicado que la Constitución no es intocable, pero debe respetarse las reglas democráticas.

El presidente ha acabado su discurso con un misil contra Iglesias: «Tiene mucha prisa para su programa de asalto porque siente que la ocasión se le escapa y ve que aquí hay algunos que ya se van recuperando. No es buena idea que usted gobierne, a los españoles no les gustaría. No le veo merecedor de ese honor ni a España de ese castigo».