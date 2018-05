Rajoy pide mesura: «Yo voy a juzgar por los hechos» El presidente del Gobierno hace un llamamiento al entendimiento y la concordia y dejar de lado la ansiedad

Mariano Calleja

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha viajado a Segovia este lunes por la mañana, justo cuando en el Parlamento catalán se celebraba la segunda jornada del debate de investidura de Quim Torra. En un acto en el Alcázar de Segovia, para entregar las Grandes Cruces de Alfonso X El Sabio, Rajoy ha guardado un elocuente silencio sobre el debate de investidura en Cataluña y las amenazas de Quim Torra. Ha sido después, ante los medios, cuando ha pedido mesura y ha reiterado que él juzgará a Torra por los hechos.

Rajoy ha reconocido que lo que ha escuchado a Torra hasta ahora no le gusta: «Pero yo le voy a juzgar por los hechos». El presidente ha pedido más mesura y menos ansiedad, y se ha mostrado partidario del entendimiento y la concordia. El presidente también ha garantizado que el Gobierno velará por el cumplimiento de la ley y el respeto a la Constitución.

El presidente ha optado por el silencio en el acto del Alcázar, ya que el debate de investidura no había acabado todavía. Rajoy había advertido en Cádiz y Jerez, este fin de semana, que se juzgaría a Torra por sus hechos, y no por sus palabras. Aunque el presiente reconoció que no le gustaba nada lo que estaba viendo y leyendo del candidato radical independentista.

En su intervención en Segovia, Rajoy se ha limitado a explicar que iba a hablar bien de España, «una nación ejemplar», una de las más viejas de Europa y al tiempo más vanguardistas. Rajoy ha defendido la España abierta y diversa que siempre tiene vocación de mejorar e innovar. «Alfonso X nos enseñó que la pluralidad, el entendimiento y la convivencia nos han hecho avanzar a lo largo de los siglos», ha subrayado.

El presidente del Gobierno ha participado, junto al ministro de Educación y Cultura y portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, en el acto del Alcázar de Segovia. El ministro ha destacado el valor de «una cultura en español», a la que se quiere impulsar a través del proyecto «El español, lengua global».

«Es una iniciativa nacida para repensar el valor del español en el mundo, no solo como lenguaje sino como generador de oportunidades para toda la comunidad hispanohablante», ha subrayado el ministro de Cultura.

Los condecorados han sido Gustavo Torner de la Fuente, José Joaquín de Ysasi-Ysamendi, Gil Carlos Rodríguez Iglesias, Irina Bokova, Rebeca Grynspan, Carlos Solchaga, Guillermo de la Dehesa, Alicia Koplowitz, Hermann Parzinger, Soledad Lorenzo, Carmen Laffón de la Escosura, Víctor García de la Concha y Valentín Fuster.