Rajoy: «En este país o se aplican las reglas o acabaremos teniendo un problema»

El presidente Rajoy ha expresado su absoluto respeto a todas las decisiones judiciales, después de que el tribunal decretara libertad provisional sin fianza para Urdangarín. Pero Rajoy también se ha referido a los nombramientos que ha llevado a cabo el Consejo Fiscal, y ante las críticas que se han vertido, por sustituirse al fiscal de Murcia, ha lanzado una advertencia clara: mientras «otros, a lo mejor, quieren otra cosa», él defiende que se acepten y se cumplan las reglas, porque, de lo contrario, surgirán problemas. «En este país o se aplican las reglas o acabaremos teniendo un problema», ha señalado al final de su respuesta.

Rajoy ha comparecido en La Moncloa, en una rueda de prensa conjunta con el presidente de Argentina, Mauricio Macri, que se encuentra de visita de Estado en España. Al ser preguntado por la libertad provisional de Urdangarín, Rajoy ha insistido en que él respeta todas las decisiones de los jueces, y ha pedido que todo el mundo lo haga. «Yo respetaré siempre las decisiones de los tribunales, hay otros que no lo hacen, pero yo no voy a empezar a discutir sobre si unas decisiones me gustan o no», ha subrayado.

Pero relacionado con ese asunto se le ha preguntado por los relevos que ha efectuado el Consejo Fiscal. Rajoy ha explicado que había 35 plazas que tenían que renovarse, y así se ha producido con 28. Una de ellas afecta a Murcia, justo cuando se estaba investigando al presidente autonómico, Pedro Antonio Sánchez. Pero Rajoy ha defendido la actuación del fiscal general y del Consejo Fiscal: «No voy a juzgar las decisiones del Consejo Fiscal», ha señalado. Pero acto seguido ha advertido, frente a quienes lo critican: «En este país se aplican las reglas o acabaremos teniendo un problema».

En la rueda de prensa, Rajoy también se ha referido a la situación en Cataluña. Ha vuelto a mostrar su disposición al diálogo con Carles Puigdemont, pero ha insistido en que debe ser un diálogo para hablar de los problemas de la vida diaria de la gente, y no para incumpir la ley.

En la reunión en el Palacio de la Moncloa, que ha comenzado a las 12 horas, Rajoy y Macri han repasado las relaciones bilaterales, el acuerdo UE-Mercosur y asuntos de la agenda internacional e iberoamericana. Después de la comparecencia conjunta de Rajoy y Macri ante los medios de comunicación, el presidente del Gobierno ha ofrecido un almuerzo a la delegación argentina.

Según explica el Ministerio de Presidencia en un comunicado, la visita tiene, no sólo un importante significado político, sino también un marcado contenido económico.El mandatario argentino se ha desplazado a España acompañado por el Presidente de la Cámara de Diputados de Argentina, Emilio Monzó; por la Canciller, Susana Malcorra; así como por el Ministro de Producción, Francisco Adolfo Cabrera; el Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Jorge Triaca; el Ministro de Modernización, Andrés Horacio Ibarra; y el Ministro de Cultura, Alejandro Pablo Avelluto.

España es el primer inversor europeo y segundo inversor mundial en Argentina (por detrás de Estados Unidos). En particular, destaca la participación de empresas españolas en el sector de comunicaciones, finanzas y seguros, energía, construcción e ingeniería, y moda.