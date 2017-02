Rajoy: «Estamos dispuestos a hablar de los problemas reales de los catalanes»

Mariano Rajoy y François Hollande no han hablado de Cataluña en la reunión bilateral que han mantenido en Málaga este jueves, pero en la rueda de prensa sí que se han referido a ello por las preguntas de la prensa. Rajoy ha asegurado que está dispuesto a hablar con la Generalitat de los problemas reales de los catalanes, y nada más. Fuentes del Gobierno han negado que se estén produciendo contactos, discretos ni públicos, con el Ejecutivo autonómico más allá de cuestiones ordinarias de la administración.

«No hemos abordado este tema, porque no teníamos que hablar de ello», ha subrayado Hollande, cuando se le ha preguntado por la cuestión catalana y si habían tratado este asunto en la cumbre bilateral.

Rajoy se ha referido a la mano tendida que el Gobierno propone desde hace meses: «Nosotros estamos dispuestos a hablar de los problemas reales», y en concreto sobre infraestructuras, o inversiones. Algo que viene repitiendo desde el inicio del desafío independentista, allá por el año 2012.

El presidente del Gobierno ha insistido en que quiere hablar con la Generalitat de las instituciones, porque no pueden estar en manos de los extremistas y radicales. También quiere hablar de cohesión interna y de no dividir más a la sociedad catalana. «De todo esto estoy dispuesto a hablar, pero no de cómo se liquida la soberanía nacional».

En esta XXV Cumbre Bilateral, Hollande ha invitado a Rajoy para participar en una reunión de las grandes potencias europeas en Versalles, el próximo 6 de marzo. Será una cita previa a la cumbre de Roma del 25 de marzo, en la que se celebrarán los 60 años del Tratado de la Comunidad. En el encuentro de Versalles estarán presentes Alemania, Francia, España e Italia, y supone la consolidación de nuestro país en el núcleo duro de Europa.

Francia y España forman parte ya del núcleo duro de la UE que tiene como objetivo avanzar en el proyecto europeo, a una velocidad lo más rápida posible. Tanto Hollande como Rajoy quieren transmitir un mensaje de unidad y fortaleza, frente a los riesgos . Respecto a los populismos, Hollande ha señalado que es imprescindible denunciar juntos los extremismo y ver cuàles son los más peligrosos.

El presidente francés, especialmente duro contra el nuevo líder de Estados Unidos, Donald Trump, ha rechazado sus medidas y ha recordado que las crisis no llegan solas, sino empujadas por malas decisiones. Además, ha defendido la política de Europa sobre la inmigración y se ha preguntado qué dirían algunos si se levantaran muros y se pidiera a los países africanos que lo pagasen ellos. «No es un buen modelo, no es nuestro modelo».

Rajoy también ha asegurado que los populismos no pueden romper Europa, pero ha defendido la necesidad de tomar decisiones para reforzar y avanzar en el proyecto de integración europea.